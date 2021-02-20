الأب مات والأم في السجن.. إيواء 5 أطفال دون عائل بالدقهلية

5 أطفال في مراحل العمر المختلفة، أصغرهم رضعية عمرها 3 شهور، من محافظة الدقهلية، وجدوا أنفسهم فجأة يعيشون بمفردهم بدون عائل بعد وفاة والدهم، وغياب أمهم التي تقضي حكماً بالحبس لمدة 3 سنوات، وأصبحوا في شقتهم بمفردهم في منطقة «عزبة عقل»، التابعة لقسم شرطة ثاني المنصورة، لا يجدون من يعولهم، فحملهم ثقيل على أقاربهم، لا يستطيع أحد الوفاء باحتياجاتهم.

حاولت عمات وأقارب الأشقاء الخمسة أن يتكفلوا باحتياجاتهم، إلا أن حملهم الثقيل لا يمكن لأحد أن يستمر في القيام به في ظل الظروف المعيشية الصعبة، فكانت الفكرة أن يتم تسليمهم إلى الشرطة لتتحمل الحكومة نفقاتهم، حتى تنتهي فترة عقوبة حبس الأم، وتعود إلى أطفالها لترعاهم بنفسها.

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أخذت العمات الأطفال الـ5، وأعمارهم 3 شهور، و6 سنوات، و8 سنوات، و12 سنة، و17 سنة، وتوجهت بهم إلى قسم شرطة ثاني المنصورة، وحرروا محضراً بوضع الأطفال، وعدم وجود من يتكفل بهم، وبعد إحالة المحضر إلى النيابة العامة، طلبت من مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ترشيح مكان يضم الأطفال جميعاً بحيث لا يتفرقوا، فكان الاختيار علي جمعية «بداية جديدة للإيواء».

وعلى الفور، توجه علاء النجار، رئيس الجمعية إلى النيابة العامة، ووقع إقراراً باستلام الأطفال الخمسة لنقلهم إلى الدار، إلا أن تخصص الدار في التعامل مع المشردين وكبار السن، جعل رعاية الأطفال أمر جديد عليهم، ومن الصعب عليها رعايتهم، فقررت مديرية التضامن الاجتماعي نقلهم إلى عدد من الدور الأخرى لرعايتهم.

تحدث «النجار» لـ«الوطن» قائلاً: «تلقيت اتصالاً بوجود 5 أطفال بلا مأوى ويحتاجون مكاناً لاستضافتهم لحين توفير مكان لهم، وتم التنسيق مع إدارة الأسرة والطفولة والتدخل السريع بمديرية التضامن، وتم نزول فريقنا إلى قسم الشرطة لاتخاذ اللازم، لأنهم كانوا يحتاجون جهة رسمية لذلك، وتم عمل محضر والعرض على النيابة العامة، التي أمرت بإيداعهم دار بداية جديدة للإيواء».

وأضاف أن الدار مخصصة لإيواء المسنين فقط، ولكن انطلاقاً من دورها الإنساني، وحفاظاً على هؤلاء الأطفال، فقد تم استقبالهم ومعاملتهم معاملةً حسنةً، وبعد ما تم توفير أماكن لهم، تم تسليم 4 أطفال إلى إدارة الدفاع الاجتماعي بالدقهلية، بينما تم تسليم الطفلة الرضيعة إلى «مبرة الشناوي» لرعاية الأطفال الرضع لرعايتها، وذلك بموجب محاضر رسمية.

وأكد مصدر مسئول أن الأسرة كانت تقيم بمنطقة «عزبة عقل» إلا أن الأب توفي، وصدر حكم قضائي ضد الأم بحبسها لمدة 3 سنوات، ولم يتوافر مكان يستوعب الأطفال جميعاً، لأنهم لا تنطبق عليهم الاشتراطات الخاصة بإيداعهم دار لرعاية الأيتام، وفي نفس الوقت لابد أن يكونوا جميعاً مع بعض، وانتهى الأمر إلى إيداع 4 أطفال دار الدفاع الاجتماعي بالمنصورة، والطفل الرضيع دار «مبرة الشناوي».