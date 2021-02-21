عابد فهد يدخل في صراعات بعد استبدال قلب الشيطان بآخر طيب في «350 جرام»

يخوض الفنان السوري عابد فهد، ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل «350 جرام» بصحبة عدد من نجوم الوطن العربي أبرزهم سلوم حداد، كارين رزق الله، خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله ومصطفى سعدالدين وقاسم منصور، تأليف ناديا الأحمر، إخراج محمد لطفي.

يعرض المسلسل في رمضان 2021

الفنان عابد فهد، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم 21 فبراير، يلعب خلال أحداث مسلسل «350 جرام» دور محامٍ معروف يستطيع التصدي لأي قضية ويستغل ثغرات القانون لصالحه، وبالرغم من أنه يوصف بـ«محامي الشيطان» ويفعل أي شيء مقابل الفلوس، إلا أنه مع ذلك يضع لنفسه خطوطًا حمراء في القضايا التي تعرض عليه أهمها عدم قبول قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء وتجارة السلاح.

تنقلب حياته رأسا على عقب بعد استبدال قلبه

يجسد عابد فهم شخصية محامي اسمه نوح بـ«350 جرام»، يدخل المستشفى خلال أحداث المسلسل ويتم استبدال قلبه بقلب شخص آخر مقابل أموال طائلة لإنقاذ حياته وتغيير مسارها رأسًا على عقب ويتحول من رجل يتلاعب بالقانون إلى إنسان أكثر طيبة نتيجة للقلب الطيب الذي اُستبدل به قلبه، الأمر الذي يدخله في صراعات كثيرة خصوصًا مع الموكلين، أحدهما كان ينتظر من المحامي نوح-عابد فهد- إنقاذ ابنه من «حبل المشنقة» بأي ثمن، ولكن بعد تحوله إلى محامٍ طيب يتراجع عن الدفاع عن هذا الشاب وتدور أحداثًا غامضة في إطار الإثارة والتشويق.

إثارة وتشويق

«الموضوع جديد على الدراما العربية لذلك وافقت عليه» كلمات أوضح من خلالها الفنان السوري عابد فهد سبب موافقته على المشاركة بمسلسل «350 جرام» معتبرًا إياه أول موضوع يتحدث عن استبدال القلب في الدراما العربية وكيف يتحول الأشخاص من النقيض إلى النقيض«سيكون لدى المشاهد فضول لمعرفة ماذا سيحدث في الحلقات وما هى الخطوة المقبلة ومن هو الرجل الذي تم شراء قلبه بأموال كثيرة من أجل إنقاذ رجل آخر».