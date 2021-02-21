غلق قرابة 7 آلاف مقهى مخالف بسبب الشيشة

تمكنت أجهزة محافظة القاهرة من غلق قرابة 7 آلاف مقهى مخالف بسبب تداول الشيشة ومخالفة مواعيد الغلق وذلك على مدار 4 شهور مضت، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة أن الأحياء بالتنسيق مع الشرطة، تواصل حملاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية وتفعيل القرارات والإرشادات التى أقرتها الدولة للمرور بسلام خلال الفترة الراهنة.

متابعة قرارات مواجهة كورونا

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة تعمل على متابعة عدة قرارات تم إقرارها للحد من الفوضى ومنع التجمعات والوقاية من كورونا، ومنها ارتداء الكمامة فى المواصلات والمنشآت والأسواق وكل أماكن التجمعات وفرض غرامة فورية على غير الملتزمين قيمتها 50 جنيها، بالإضافة إلى التأكد من التزام المحال والمطاعم والورش والكافيهات بمواعيد الفتح والغلق واتخاذ إجراء قانونى ضد أى منشآة تخالف المواعيد المعلن عنها، علاوة على استمرار حظر الشيشة فى المقاهى والمطاعم وأى منشاة تضبط تقدم الشيشة للمواطنين سيتم غلقها على الفور وتغريم صاحب الشأن، أيضا متابعة نسبة التشغيل لا تتعدى 50% للمطاعم والكافيهات لمنع الزحام، كما يتم تنظيم حملات مستمرة لمتابعة غلق مراكز الدروس الخصوصية امتثالا لقرار وزارة التربية والتعليم وفى حالة ضبط أى سنتر مفتوح يتم التشميع على الفور وتحرير محضر وإحالة القائم عليه للنيابة لاتخاذ ما يلزم، وغيرها من الضوابط التى يجب اتباعها ومعاقبة المخالف لها وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

استمرار الحملات

وأشار إلى استمرار الحملات بمختلف أحياء العاصمة لمتابعة تطبيق قرارات الدولة لمواجهة الفيروس، ولا تهاون فى تطبيقها وعلى المواطنين الإبلاغ عن أى تجاوز أو مخالفة للإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها لمنع تفشى المرض والحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق الانضباط فى الشارع والحد من الفوضى واستعادة النظام داخل شوارع وميادين العاصمة، لافتا إلى وجود نسبة التزام كبيرة من جانب المنشآت بمواعيد فتح وغلق المحال.