مدحت العدل: فضلت عدم إعلان إصابتي بكورونا.. والعزيمة نص الشفا

كشف السيناريست والكاتب مدحت العدل، أنه حين أصيب بفيروس كورونا المستجد، خلال شهر يونيو الماضي، لم يرغب في إثارة القلق عليه، بإعلان أمر إصابته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «محبيتش أكشف عن إصابتي غير لما قومت سليم منها والحمد لله»، مصرحا أنه استغل ذلك وشارك في تصوير فيديو للناس مع بعض مشاهير الفن ولاعبي كرة القدم، لطمأنة المواطنين وإزالة الخوف من الوباء من نفوسهم.

العزيمة والإرداة القوية نصف الشفاء كورونا

وأوضح «العدل»، خلال لقائه السبت مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، أن العزيمة مهمة جدا للشفاء من فيروس كورونا المستجد، متابعًا: «عزيمة المصاب نص الشفا»، فقوة الإرداة في التعامل مع هذا المرض، تساعد بشكل كبير في الشفاء منه، أما الخوف منه يتسبب في انخفاض مناعة الجسم، وبالتالي يتمكن منه المرض.

سهير جودة تمازح مدحت العدل: كورونا أنتجت لنا فوضى المشاعر

ومن جانبها مازحت الإعلامية سهير جودة ضيفها مدحت العدل، قائلة له إنها يجب أن تشكر كورونا لأنها نتج عنها ديوان «فوضى المشاعر»، أحدث الأعمال الفنية للكاتب والسيناريست، ومن جهته أشار إلى أن قصائد الديوان لم تكتب جميعها خلال فترة إصابته بكورونا، لكنها دفعته حتى ينظر للأمور بمنظور مختلف بعض الشيء، ويشرع في بداية إصدار هذا الديوان.

12 يوما إصابة بكورونا كتبت فيهم 3 قصائد

وأردف أن كل القصائد التي يحتويها ديوانه الجديد، لها علاقة في المقام الأول بالحنين إلى الزمن الماضي، موضحا أنه كتب قصائد هذه الديوان على مدار 3 سنوات، وخلال فترة إصابته بكورونا التي وصلت إلى نحو 12 يوما، كتب خلالهم 3 قصائد ضمن أعمال هذا الألبوم، ويراهم من أهم قصائده بهذا العمل.