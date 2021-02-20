تحريات «سها المتزوجة عرفي 66 مرة»: كونت ثروة بمليون و600 ألف جنيه

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، في قضية القبض على فتاة تدعى «سها. ر» 34 سنة بمنطقة بولاق أبوالعلا، بتهمة تكوين شبكة دعارة وممارسة الرذيلة، تحت ستار الزواج العرفي، أن المتهمة أجهضت نفسها 5 مرات، عقب حملها سفاحا من لقاءات جنسية مع راغبي المتعة الحرام، وأنها أصيبت بنزيف شديد في آخر مرة منذ عام ونصف، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، ورفضت خلال استجوابها التصريح باسم الشخص الذي حملت منه سفاحا، ثم خرجت من المستشفى وعاودت نشاطها.

مارست الرذيلة تحت ستار الزواج العرفي

وأوضحت التحريات، أن المتهمة تعرفت على شاب مقيم في غرفة بالإيجار بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وتولى إنشاء صفحة لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الزبائن، حيث نشر لها صورا فاضحة وأخرى محتشمة، وعرض الزواج منها عرفيا، واستقبل طلبات بالفعل، حيث مارست الرذيلة تحت ستار الزواج العرفي، بعد تحرير عقود زواج لمدة أسبوع أو ثلاثة أيام.

تكوين ثروة

وتابعت التحريات أن المتهمة تزوجت عرفيا 66 مرة، وكانت تتقاضى في الأسبوع ما يقرب من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه، وفتحت حسابا في بنك أجنبي وكونت ثروة قدرها مليون و600 ألف جنيه، وأقرت في التحقيقات بأنها «شايلاهم للزمن بكرة العود يدبل، والوردة تطفى وعشان مامتش من الجوع».

التحريات: المتهمة لا تتذكر عدد زيجاتها

وأوضحت التحريات، أن المتهمة لا تتذكر زيجات أخرى، وقالت «دي اللي أنا فكراه يمكن أكتر.. وكان فيه حاجات كده طياري مكنتش مستاهلة جواز وإن الشاب الذي تعرفت عليه وكان يدير صفحتها هو من كان يرتب لها المواعيد ويذكرها بمواعيد انتهاء عقود الزواج العرفية».

النيابة تحبس المتهمة

وتمت إحالة المتهمة للنيابة العامة، التي تولت التحقيق، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد مواجهتها بالتحريات، وإقرارها بما ورد فيها واعترافها بملابسات ضبطها.