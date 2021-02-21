باحث أثري يكشف عن ظواهر تعامد أخرى بالمعابد المصرية.. تعرف عليها

ساعات تفصلنا عن تعامد شمس جديد على معبد «أبو سمبل» أيقونة الإعجاز الهندسي والفلكي في حضارة مصر القديمة، والذي يستعد إلى جانب الظاهرة الشمسية الشهيرة للمعبد والتي تتمثل في تعامد أشعة شروق الشمس على قدس أقداسه، لظاهرة فريدة أخرى رصدها الباحث الأثري والمعماري أحمد عوض بتعامد نجمي آخر للمعبد، للنجم «أوريون» يشرق في مواجهة المعبد على امتداد محوره الطولي وذلك يوم 19 من شهر «يونيو» في ظاهرة سنوية تعرف بالشروق الاحتراقي للنجم، أي أن النجم «أوريون» يظهر في ذلك اليوم بعد غياب 70 يوماً عن قبة السماء مشرقاً من نفس موقع شروق الشمس في يوم تعامد أشعتها على المعبد الموافق يوم 21 من شهر "فبراير" وشهر "أكتوبر" في زمننا المعاصر.

وعن الظاهرة قال عوض من المدهش هنا أن النجم "أوريون" يمثل الكيان السماوي للمعبود "اوزوريس" في العقيدة المصرية القديمة وهو المعبود ذو الصلة الوثيقة بالعرش الملكي والملوك آنذاك.

وتابع: أهتم الملك "رمسيس الثاني" بتأكيد صلاته اللاهوتية مع الشمس، حيث نجد نقش في قدس أقداس معبده في "جرف حسين" يوثق فيه صورة الملك "رمسيس الثاني" وهو يقدم قربان إلى معبود الشمس وقت شروقه، وهذا النقش يوجد أعلى أربعة تماثيل جالسة منحوتة في الصخر تصور كل من المعبود "بتاح" يعلوه صقر بقرص شمس والمعبود "بتاح تايتن" ومعبودة آخرى مهشم وجهها ذات تاج شمسي ثم تمثال الملك "رمسيس الثاني". كما نجد في قدس أقداس معبد "الدر" أربعة تماثيل منحوتة في الصخر بوضع الجلوس شبه مهشمة تصور كل من المعبود "بتاح" والمعبود "آمون رع" والمعبود "رع حور آختي" وتمثال للملك "رمسيس الثاني" وقد أعتلى رأسه قرص الشمس الذي يمد على جانبي رأس الملك علامات الحياة "عنخ" وعلامة "واس" رمز السلطة الملكية. كما نجد أن رمزية تاج "خبرش" الأزرق الذي يرتديه تمثال الملك "رمسيس الثاني" داخل قدس أقداس معبد "أبو سمبل" يمثل شروق الشمس وكرّة الميلاد.واضاف: وإلى جانب ما سبق نجد أن مقصورة الشمس الملحقة بمعبد "أبو سمبل" قد تم تشيدها خارج المعبد بزاوية أفقية مقدارها (116,5) والتي تماثل الزاوية الأفقية لمعبد "الكرنك" بمدينة الأقصر"، وهو ما يعني أن أشعة شروق الشمس تتعامد على مقصورة الشمس في نفس يوم تعامدها على معبد "الكرنك" إبان حدث الإنقلاب الشتوي الموافق في وقتنا المعاصر يوم 21 من شهر "ديسمبر". ومن المعجز هنا أن نجد علاقة شمسية آخرى تربط بين معبد "الكرنك" ومعبد آخر للملك "رمسيس الثاني" في نفس يوم تعامد أشعة شروق الشمس على معبده الكبير في "أبو سمبل"، حيث نجد أن الشمس تظهر حين شروقها أعلى قدس أقداس معبد "الكرنك" وتصل بذلك أشعتها إلى موقع المعبد الجنائزي للملك "رمسيس الثاني" على الضفة الآخرى للنيل رغم أن المسافة بينهما تقارب الخمسة كيلومترات، وهذا الوصال الشمسي بين معبد "الكرنك" والمعبد الجنائزي للملك "رمسيس الثاني" يأتي في نفس يوم تعامد أشعة شروق الشمس على معبد "أبو سمبل" في يوم 21 من شهر "فبراير" وشهر "أكتوبر" في زمننا المعاصر. ونذكر هنا أن الملك "رمسيس الثالث" قد إقتدى بسلفه الملك "رمسيس الثاني" في وصال معبده الجنائزي على الضفة الغربية للنيل مع معبد "الكرنك"، حيث نجد أن الشمس تظهر حين شروقها أعلى قدس أقداس معبد "الكرنك" وتصل بذلك أشعتها إلى موقع معبد "هابو" وهو المعبد الجنائزي للملك "رمسيس الثالث" على الضفة الآخرى للنيل رغم أن المسافة بينهما تقارب ستة كيلومترات، وهذا الوصال الشمسي بين معبد "الكرنك" ومعبد "هابو" للملك "رمسيس الثالث" يأتي في الإعتدالي الربيعي الموافق يوم 21 من شهر "مارس" ويوم الإعتدال الخريفي الموافق يوم 21 من شهر "سبتمبر" في زمننا

وعن الإثبات الأثري لتلك الظواهر قال عوض: هناك نص أثري في معبد "هابو" جاء فيه كالتالي (عبادة رع أثناء شروقه من الأفق الشرقي للسماء ... ليتك تضيئ وجهه "الملك" بأشعتك، له الحياة والثبات والسلطة)، ويشير هنا النص إلى الرغبة في تسليط معبود الشمس "رع" أشعته على وجهة الملك "رمسيس الثالث" حتى تضئيه وقت شروق المعبود في الأفق الشرقي للسماء وتمنحه الحياة والسلطة. وهو ما جاء متوافقاً من حيث المعنى مع نقش صورة قرص الشمس أعلى تمثال الملك "رمسيس الثاني" داخل قدس أقداس معبد "الدر"، وهي تمنحه رمز الحياة "عنخ" ورمز السلطة الملكية. وأخيراً يجدر الإشارة أن ظاهرة تعامد أشعة شروق الشمس على المعابد المصرية القديمة هي ظاهرة أصيلة في المفاهيم السائدة إبان حضارة مصر القديمة. ونذكر هنا أحد الأدلة الأثرية على ذلك، وهو نقش على صدارة البوابة الجنوبية بمعبد "دندور" المعروض حالياً في متحف "المتروبوليتان"، حيث نجد صورة للمعبود "خبري" المجنح الممثل للشمس وقت شروقها، ويظهر هنا وهو يدفع قرص الشمس أعلى النقش السائد للشمس المجنحة على صدارة بوابات المعابد المصرية القديمة، وهذا النقش يؤكد حدث شروق الشمس في مواجهة المعبد وهو ما يكفل بدوره تحقيق ظاهرة تعامد أشعة شروق الشمس على قدس أقداسه، حيث تتعامد بالفعل الشمس على المعبد في يومي الاعتدالين الربيعي والخريفي طبقاً لموقعه الأصلي.