مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث بالأقصر

أمرت نيابة إسنا جنوب الأقصر، بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بمقطورة محملة بمحصول القصب، كانت تقف على جانب الطريق السريع بجوار كوبري قرية الفارسية التابعة لمجلس قروي النجوع، وأسفر الحادث عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة.

كان اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لأمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة إسنا، يفيد باصطدام سيارة ميكروباص تحمل رقم (ص.ق.ع 4151)، بمقطورة محملة بالقصب كانت تقف على جانب الطريق فى منطقة مظلمة دون وجود أى إضاءة أو إشارات تحذيرية مما أسفر عن اصطدام السيارة بالمقطورة ومصرع 3 أشخص، وإصابة 5 أشخاص.

وقال مصدر طبي بمستشفي إسنا المركزي- فضل عدم ذكر اسمه- أن الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة وبينهم 3 سيخرجون بعد تلقي العلاج اليوم .

وكان عدد كبير من المسؤولين انتقلوا لموقع الحادث من بينهم إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد نمر رئيس وحدة الحماية المدنية، والنقيب صبري خزام وكيل وحدة مرور إسنا، والنقيب عبدالله عاشور معاون مباحث مركز شرطة إسنا، والنقيب محمد حسن.

ولقي مندوب مبيعات جنوب الأقصر، في وقت سابق، مصرعه بنفس الطريقة عندما اصطدم بسيارته في مقطورة قصب تقف على جانب الطريق دون وجود إشارات تحذيرية أو إضاءة.