«الوطن» تنشر أول نماذج استرشادية لصفوف النقل.. اعرف شكل الامتحان

لازال الجدل مستمرا حول الشكل الذي ستكون عليه ورقة أسئلة الامتحانات في مراحل النقل، الأمر الذي دفع عدد كبير من أولياء الأمور إلى محاولة التعرف علي هذا الشكل، في محاولة منهم لتدريب الطلاب عليه للامتحان؛ لأنه سيجمع كل المواد في ورقة واحدة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه لن تعقد امتحانات لطلاب المرحلة الأولى الابتدائية حتى الثالثة، علي أن يكون الامتحان لصفوف النقل من 4 ابتدائي حتي 2 إعدادي؛ إذ سيؤدي الطلاب في الفترة من 28 فبراير حتى 4 مارس 2021 امتحان واحد فقط متعدد التخصصات، تكون الإجابة بنفس ورقة الاسئلة، وتكون نوعيتها اختيار من متعدد.

تقول عبير توفيق، مدير عام مدارس ليسية باب اللوق، إنه حتى تلك اللحظة لا توجد نماذج استرشادية أقرتها الوزارة، الأمر الذي دفعها إلى محاولة تدريب الطلاب على أداء الامتحانات بالشكل الجديد، لأن عقيلة الطالب المصري غير معتادة على التعامل مع ورقة أسئلة بها التخصصات كافة، الأمر الذي تطلب من إدارة المدرسة محاولة تدريب الطلاب على الامتحان، حتي يكون الأمر ميسرا.

وعن فكرة النموذج الاسترشادي، تقول عبير توفيق، إنها لن تتمكن من عمل لجان داخل المدرسة، من أجل تدريب الطلاب علي الشكل الجديد، لظروف فيروس كورونا: «علشان أخليهم يجوا يحلوا النموذج هنا، مش هلاقي لجان تكفي العدد؛ لأن كل لجنة مفروض يكون فيها 10 طلاب بس، وده أمر صعب يطبق على العدد ده كله ولكل الفرق، ومن هنا كانت فكرة عمل نموذج استرشادي، يتم من خلاله تعريف الطلاب على شكل الامتحانات».

وأشارت مدير عام مدارس ليسية باب اللوق، إلى أن فكرة عقد امتحان متعدد التخصصات، يعد فقط حل أمثل لمواجهة الفيروس: «أكيد مذاكرة أكتر من مادة في نفس الوقت مرهق، لكن ده حل، علشان كورونا، وكمان طبيعي إن في الظروف الطبيعية المدرس يعمل كويز للطلاب في مادة معينة، والحصة اللي بعدها يعمل مدرس تاني في مادة تانية كويز برضه، وأهو ده نفس فكرة الامتحان بشكله الجديد، إن الطالب يمتحن كل المواد في نفس اليوم».

وأوضحت عبير توفيق، أن الاختيار من متعدد أبرز ما يميز الامتحان؛ إذ وضعت 10 أسئلة في كل مادة، ثم قسمت على 5 نماذج، وهذا يعني أن كل مادة مكونة من سؤالين.

نوهت عبير إلى أنه بالنسبة لتصحيح الامتحان الاسترشادي، فمن المفترض أن تشكل لجنة منوطة بجمع الإجابات من أولياء الأمور، ومناقشة الإجابة إلكتروني: «أو من خلال تطبيق زوم، هنجمع كل أولياء الأمور والمدرس يقول الإجابة ودي طريقة سهلة».

وأكدت مدير عام مدارس ليسية باب اللوق، أن الهدف من تلك النماذج أن يتعود الطالب على أداء الامتحان بالشكل الجديد، وليس علي شكل الأسئلة: «غرضي إن الطالب يشوف الورقة فيها كل المواد، ويتعود على طريقة الإجابة».

وتناشد عبير توفيق، أولياء الأمور بضرورة مراقبة الطلاب بشكل جيد، وعدم مساعدتهم في أداء الامتحان؛ لأن ذلك سيؤثر عليه عند عقد الامتحانات الفعلية.