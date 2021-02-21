مشاركون باجتماع «مكافحة الإرهاب»: محاربة التطرف أولوية البرلمان العربي

دشَّنت لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي أول اجتماعاتها، حيث عقدت اجتماعاً مشتركاً بمقر جامعة الدول العربية مع رينهولد لوباتكا رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، وبحضور عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عدد من أعضاء البرلمان العربي وأعضاء لجنة مكافحة الإرهاب، والسفير مختار عمر كبير المستشارين بالاتحاد البرلماني الدولي، وسفير النمسا لدى القاهرة.

في بداية الاجتماع، أكّد رئيس البرلمان العربي أنَّ مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تأتي على رأس أولويات البرلمان العربي وكانت في مقدمة القضايا التي بحثها مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى جنيف، مضيفاً أن الاجتماع المشترك مع رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب هو إحدى ثمار هذه الزيارة، ويمثل خطوة إضافية هامة نحو تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال، مشدداً على حرص البرلمان العربي على مأسسة هذه الشراكة من خلال توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الجانبين.

فيماأوضح لوباتكا أنَّ هناك العديد من القضايا والمبادرات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون مع البرلمان العربي، في مقدمتها آليات تحصين النشء الصغير من الفكر المتطرف، مضيفاً أن جائحة كورونا فاقمت من التحديات التي تواجهها دول العالم في مكافحة الإرهاب.

وأكد أهمية أن يكون للبرلمان العربي حضور فاعل ونشيط في كافة الفعاليات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب، مشيراً في هذا الخصوص إلى القمة العالمية لمكافحة الإرهاب التي سوف تُعقد في شهر سبتمبر القادم 2021م في جنيف.

وبدوره، شدَّد السفير مختار عمر كبير المستشارين بالاتحاد البرلماني الدولي على أن التوجه والفكر الجديد الذي يتبناه العسومي جعل للبرلمان العربي كمنظمة إقليمية حضور قوي ومؤثر على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، وهو ما مثَّل حافزاً قوياً لدى الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز أسس الشراكة مع البرلمان العربي.

ودعا إلى تنظيم مؤتمر مشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن التنسيق المستمر على هامش الاجتماعات السنوية للاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً إلى مبادرة خاصة للتعاون بين الجانبين بشأن تعريب الشبكة البرلمانية العالمية لمكافحة الإرهاب، لبناء قدرات البرلمانيين العرب في هذا المجال.