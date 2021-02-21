أهالي تلا يتنافسون للتبرع بالدم لفتاة مصابة بمرض مؤمن زكريا: تحتاج 60 كيسا

«معدن ولاد البلد بيظهر وقت الشدة» مقولة حققها شباب وسيدات بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، عندما هرعوا للتبرع بالدم لفتاة تحتاج 60 كيس دم، لإجراء جلسات تغيير دمها بأكمله، بمستشفى طنطا الجامعي، نظرا لإصابتها بالتصلب المتعدد، وهو نفس المرض الذي أصيب به لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي مؤمن زكريا، وذلك بعد مناشدة أسرتها الأهالي بالتبرع بدمائهم لإنقاذها.

حملة للتبرع بالدم بمدينة تلا

وأطلق عدد من شباب مدينة تلا، حملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبون بالتجمع والتوجه للمستشفي للتبرع بالدم بأي فصيلة من فصائل الدم المختلفة، ليتحول «فيسبوك» إلى ملحمة لمعرفة تفاصيل الحالة والذهاب للتبرع بالدم لها.

مريضة منذ سنتين

«أختي عندها 21 سنة ومريضة بقالها سنتين، وبنعمل جلسات لأن الطبيب بتاعها طلب تغيبر كل الدم اللي موجود في جسمها» بهذه الكلمات بدأ محمد ماهر، شقيق «حبيبه» حديثة لـ«الوطن»، مؤكدا أن شقيقته بدأت تشعر بالتعب قبل سنتين وشخصها الأطباء بأنها مصابة بمرض التصلب المتعدد، وهو نفس المرض الذي أصيب به مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي.

4 جلسات «تغيير دم»

وأضاف شقيق الفتاة، أن أحد الأشخاص تبرع بكامل الدم المطلوب لعمل 4 جلسات تغيير دم في المستشفي، مؤكدا أن كثيرين من أبناء تلا طلبوا التبرع بالدم وبعضهم ذهب بالفعل وتبرع في المستشفى لاستكمال علاجها، موجها الشكر لهم على موقفهم النبيل وتقديم المساعدة.

الطبيب طلب تغيير دمائها

وأوضح ماهر، أن تقديم الدعم المعنوي لشقيقته هو المطلوب فقط في الوقت الحالي، مضيفا أن المرض المصابة به شقيقته هو مرض مناعي قائلا «دا مرض مناعي وجسمها بياكل بعضه، والطبيب المعالج طلب يغير دمها علشان يكون في أجسام مضادة ضد المرض، لأن المرض بيهاجمها بشكل مش طبيعي».