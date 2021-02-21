محافظ الأقصر يعتذر للمواطنين عن الانقطاع المتكرر للمياه

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أنه تواصل مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وطالب بتشكيل لجنة فنية تكون مهمتها الوقوف على سبب المشاكل المتعلقة بخطوط مياه الشرب بمدينة الأقصر على مدار الأيام السابقة، التي أدت الى انقطاع المياه لساعات طويلة وتضرر المواطنين جراء ذلك.

وأشار ألهم إلى أن الرأي انتهى إلى ندب كل من المهندس رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس محمد حسن عبد الرازق، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس كاستشاري، وعدد من مسؤولى الشبكات والكهرباء والميكانيكا، للانتقال والمعاينة والإطلاع على الرسومات الهندسية الخاصة بالشبكات الممتدة بالمناطق الواقع بها الأعطال والتسريب بالخطوط، وتستهدف اللجنة تحديد مدى مطابقة الشبكات المصممة فعليا مع الرسومات الهندسية المعتمدة من عدمه، مع ضرورة وضع الحلول العاجلة للقضاء على تلك المشكلة، وفي حالة وجود أي مخالفة سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسببين فى هذه الأعطال.

وأضاف محافظ الأقصر، أن اللجنة ستصل غدا الإثنين مع توجهها فور وصولها الى موقع العطل بالخط الرئيسي.

وتقدم محافظ الأقصر وكافة المسؤولين بتكرار الاعتذار للسادة المواطنين لتحملهم فترة انقطاع المياه.

وكانت المياه انقطعت عن مدينة الأقصر ونواحيها بسبب كسر مفاجئ في ماسورة مياه بشارع خالد بن الوليد بوسط مدينة الأقصر، وهو الكسر المفاجئ الرابع خلال 6 أيام.

وتسبب الكسر فى هبوط أرضي فى المنطقة، وغرق الشوارع الرئيسية ودخول المياه لشركة هندسة الكهرباء المجاورة لمنطقة الكسر المفاجئ.

كما تسبب الكسر المفاجئ فى ماسورة المياه في تعطيل الحركة المرورية، حيث تم تحويل السيارات القادمة من العوامية إلى شارع سان جوزيف، بعد غلق شارع خالد بن الوليد.