أطباء عن استقرار الوضع الوبائي بمصر: الوعي زاد والخوف من غير الملتزمين

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائي في مصر مستقر للأسبوع الثالث على التوالي، بعد إعطاء اللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية العاملة بوزارة الصحة، ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والجامعات، باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة ومواجهة لفيروس «كوفيد 19»، مع الاستمرار في تطعيم جميع الأطقم الطبية والعاملين في القطاع الخاص.

استشاري المناعة: ليس كل المصابين بالمستشفيات الحكومية

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والأوبئة، إنه لا يمكن الحكم على المنحنى الوبائي في مصر، لأن ليس كل حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19» تدخل المستشفيات الحكومية، فضلا عن وجود أعداد كثيرة من الإصابات غير معلومة.

وأضافت نهلة عبدالوهاب، في حديثها لـ«الوطن»، أن عدم الارتفاع المخيف في أعداد الاصابات بفيروس كورونا يدل على حذر المواطنين في الآونة الأخيرة، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتقليل التجمعات والانتشار في الأماكن العامة، لافتة إلى أن هناك عدد لا بأس به من المواطنين ملتزمين، بينما يوجد آخرين غير ملتزمين ويعرضون حياة الآخرين للخطر.

أستاذ الأمراض المعدية: الفيروس يضعف خلال انتقاله بين الأشخاص

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، أن عدوى فيروس كورونا تقل شراستها كلما انتقلت بين الأشخاص وبعضهم، وهو ما يسمى بـ«تناسخ ثاني» من الفيروس ويكون أضعف، ويظل في الضعف حتى تنتهي الموجة، وهو ما يجعل أعداد الإصابات تقل تدريجيا في بعض الأحيان.

سلامة: الالتزام بالإجراءات الاحترازية قلل أعداد الإصابات

وأشار أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إلى أن هناك عامل آخر ساعد بشكل كبير في انخفاض أعداد الإصابات بفيروس «كوفيد 19»، واستقرار المنحنى الوبائي في مصر خلال الثلاث أسابيع الأخيرة، وهو زيادة الوعي لدى المواطنين، والالتزام بالاجراءات الاحترازية، من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، فضلا عن توافر اللقاحات وبدأ التطعيم بها.

وتستعد وزارة الصحة والسكان إلى البدء في تطعيم المواطنين باللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من عدد كبير من الأطباء والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات.