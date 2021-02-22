 10 آليات وضوابط للعمل بمدونة سلوك مهنة المحاماة 

حددت نقابة المحامين 10 آليات وضوابط العمل بمدونة سلوك مهنة المحاماة، التي تهدف إلى إعلاء قيم رسالة المحاماة وتعظيم دورها في المجتمع المصري والعربي من خلال بيان مضمون هذه الرسالة، وترسيخ مفهومها بمعلومات محددة وغير مطلقة، وتساهم في تحسين السلوك المهني للمحامي، والارتقاء بواجباته وفق معايير أخلاقية رفيعة، ومعايير مهنية تتسم بالإتقان والاحترافية.

وأكدت اللجنة المشكلة لوضع المدونة أن هناك عددا من الضوابط، وآليات للعمل بها خلال الفترة المقبلة، من أهمها:

1ـ سوف تطرح العناوين المقترحة كأبواب وفصول داخل المدونة، والمراد تلقي المقترحات بشأنها، وكذا المحتوى الخاص بها.

2ـ تتلقى المقترحات من خلال رسائل الصفحة وكذا تعليقات المحامين.

3ـ يكون المقترح في صورة مادة مصاغة قانونا أو فكرة منسقة وواضحة مطلوب تضمينها بالمدونة.

4ـ لا مانع من التقدم بمشروع متكامل أو فصل أو فصول كاملة مصاغة قانونا ومنسقة ومرتبة.

5ـ تراجع المقترحات المقدمة كافة، من خلال المكتب الفني.

6ـ يقوم أعضاء المكتب الفني بالعمل على دراسة وتصنيف كافة المقترحات المقدمة وتبويبها، تمهيدا لصياغتها في الشكل المبدئي.

7ـ يقوم أعضاء المكتب الفني بعد العرض على السيد الأستاذ النقيب، بطرح تصور مبدئي لمشروع المدونة وموادها، من أجل التفاعل معها توضيحا وتعليقا، وذلك لفترة محددة سوف يعلن عنها في حينه.

8ـ يتم مراجعة كافة الإيضاحات والتعليقات تمهيدا لتضمينها رفقة المقترح المعروض على نقيب المحامين ومجلسه.

9ـ يدرج مشروع مدونة السلوك المهني ضمن جدول أعمال مجلس النقابة العامة، تمهيدا لاتخاذ القرار بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة من أجل إقرارها.

10ـ تتم دعوة الجمعية العمومية رسميًا وفق الإجراءات المقررة قانونًا لعرض المدونة عليها وإقراراها.