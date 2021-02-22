حتى لا يصيبك الوهم.. 6 آثار جانبية طبيعية للقاح كورونا

تزامنا مع بدء التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد بعدد من دول العالم، ظهرت على عدد من متلقى اللقاح بعض الآثار الجانبية التي تسببت في إثارة الشكوك حول فعاليات لقاح كورونا.

وأوضح آياكو فوكوشيما، خبير منظمة الصحة العالمية المتخصصة في مجال التحقق من سلامة وأمان استخدام الأدوية واللقاحات، أن المنظمة بالتعاون مع السلطات الصحية في البلاد تتابع عن كثب وبعناية فائقة جميع لقاحات «كوفيد-19»، للتأكد من أنها آمنة لجميع من يتلقونها.

وأشار «فوكوشيما» إلى أن من يتم تطعيمهم بلقاح مضاد لفيروس كورونا المُستجد يمكن أن يتعرضوا لبعض الآثار الجانبية بشكل طبيعي ومُتوقع، والتي تعني أن جسم المتلقي يقوم ببناء نظام حماية ومناعة ضد الفيروس وفقا لقناة «العربية».

وفيما يلى ترصد الوطن الآثار الجانبية الأكثر شيوعا، وفقا لما أوضحه آياكو فوكوشيما، خبير منظمة الصحة العالمية:

- ارتفاع طفيف لدرجة حرارة الجسم.

- أوجاع بالعضلات أو المفاصل.

- صداع.

- تعب.

- ألم أو احمرار حول موقع الحقن.

- تستمر الأعراض أسبوع

ووفقا لخبير الصحة العالمية، إذا عانى متلقي اللقاح من أعراض أكثر حدة أو استمرت لأكثر من أسبوع، فعليه اللجوء لاستشارة العيادة أو المركز الطبي الذي تلقى فيه الجرعة.

وأضاف أنه يجوز للسلطات الصحية في البلاد أن تتخذ قرارات بوقف استخدام اللقاح حال التأكد من رصد آثار سلبية، مؤكدا منظمة الصحة العالمية تدعم هذه الإجراءات وتتولى متابعة ورصد ردود الفعل تجاه اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

وأشار آياكو فوكوشيما، إلى أن لقاحات كورونا ثبت بالفعل أنها تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالفيروس، قائلا: إن تلقي التطعيم هو أحد أفضل الخطوات التي يمكن القيام بها ليحمي الشخص نفسه وأسرته والمحيطين به من فيروس كورونا المستجد، وتداعياته الشخصية والعالمية والاقتصاد العالمي، الذي تأثر بدجة كبيرة من الفيروس.