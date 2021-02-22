النموذج الاسترشادي لامتحان الصف الخامس الابتدائي «صور»

تنشر «الوطن» النماذج الاسترشادية لامتحانان الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الإبتدائي في مواد «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الإجتماعية، الرياضيات والعلوم»، التي ستنطلق مع بداية شهر مارس المقبل.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتقديرا للأوضاع، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي 2019-2020، وسط ظروف بالغة الصعوبة، قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل المحاولات لاستكمال العام الدراسي في 2019-2020 فإن ما أسماه «جيل الكورونا» من الطلاب فقد محتوى تعليمي كبير.