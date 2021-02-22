مشاركة بمبادرة «هنجملها»: الأشجار المثمرة تقضي على الفقر والجوع

قالت أميرة محمود، مشاركة في مبادرة «هنجملها»، إنها علمت بهذه المبادرة من خلال أصدقاءها، وأعجبتها الفكرة كثيرا؛ إذ تهدف لمحاولة قدر المستطاع مشاركة الشباب في أعمال إيجابية، إضافة لاستهداف بعض أجزاء من التنمية المستدامة، من خلال القضاء على الفقر والجوع.

وأضافت أميرة محمود، خلال لقاءها ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أن البعض قد يتساءل هل زراعة شجر الزيتون أو الليمون تستطيع القضاء على الفقر أو الجوع؟ والإجابة نعم؛ إذ تم استثمار محصول هذه الأشجار وبيعه ومقابل ذلك يتم مساعدة هذه الأسر.

من جانبه، قال محمد ميسرة، مشارك في المبادرة، إن الشباب يستفيد من هذه المبادرة، من خلال نشر الروح الوطنية بينهم، وحثهم على حب الوطن، كما يتم الاستفادة من الثمار التي تطرح من الأشجار، وكذلك بالاستظلال تحتها، منوها إلى أن شجر الزيتون عمره آلاف السنوات، موضحا أنه شارك في زراعة 5 آلاف شجرة حتى الآن.