استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات

شهد سعر الصرف بالنسبة الدولار، صباح اليوم الإثنين، استقرارًا أمام الجنيه المصري، نظرًا للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وسجّل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، فضلا عن أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه، وجاءت كالتالي:

دولار أمريكي

شراء: 15.59 جنيه.

بيع: 15.69 جنيه.

جنيه إسترليني

شراء: 21.7512 جنيه.

بيع: 22.0209 جنيه.

يورو

شراء: 18.8374 جنيه.

بيع: 19.0539 جنيه.

دينار كويتي

شراء: 48.7568 جنيه.

بيع: 51.8746 جنيه.

ريال‏ ‏سعودي‏

شراء: 4.0919 جنيه.

بيع: 4.1833 جنيه.

درهم‏ ‏إماراتي

شراء: 4.2221 جنيه.

بيع: 4.2718 جنيه.

دينار بحريني

شراء: 40.2842 جنيه.

بيع: 41.6158 جنيه.

‏دينار‏ ‏اردني

‏شراء: 21.6829 جنيه.

بيع: 22.1516 جنيه.

يُذكر أنَّ خبراء الاقتصاد يتوقعوا أنَّ يتراجع الدولار مقابل الجنيه الأيام المقبلة، في ظل بيانات رسمية عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وهو ماحدث العام الماضي حيث ساهمت تحويلات المصريين العاملين في الخارج في دعم الجنيه مقابل الدولار بعدما سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في قيم التحويلات، حيث أعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج بالاضافة الى عمليات شراء الاجانب والاستثمار فى السوق المحلي.

وفي سياق متصل، شهد سوق المال خاصة أسعار الذهب، استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم الأحد 21 فبراير، بسبب الإجازة الأسبوعية بالبورصة العالمية، ثبات المعدن الأصفر، عند الأسعار ذاتها، التي وردت صباح أمس، حيث سجّل عيار 24 المعروف بالذهب البندقي في محلات الصاغة 894 جنيها، وهي الأسعار ذاتها التي انتهت بها البورصة العالمية مساء أمس.

ويرجع الخبراء، عدم الاستقرار وحالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار العامين الماضيين، إلى التأثر بتراجع الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.