لـ5 أسباب.. خبير أوبئة أمريكي يتوقع انتهاء كورونا أبريل المقبل

رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلا أنَّ هناك توقعات بانتهاء أزمة كورونا خلال شهر أبريل المقبل، ما يعطي مؤشرات يمكن القياس عليها في بقية أنحاء العالم، خاصة الأقل تضررًا من الولايات المتحدة الأمريكية بما يرجع انتهاء الفيروس بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي نرصد الأسباب التي ترجح انتهاء فيروس كورونا، بالتزامن مع بدء شهر رمضان أبريل المقبل، وفقًا للخبير الأمريكي والأكاديمي بجامعة «جونز هوبكنز» مارتي مكاري، بحسب مقال نشره في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية:

- انخفاض معدل الإصابات بنسبة 77% منذ يناير الماضي.

- انخفاض مستويات العدوى بفيروس كورونا.

- انخفاض حدة أعراض الإصابة بالفيروس أو عدم ظهورها نهائيًا.

- تطعيم عدد كبير من المواطنين بما يساهم فى تشكيل مناعة القطيع.

- مناعة القطيع تضع حدا لانتشار الفيروس وتحمى من انتشار سلالات جديدة من كورونا.

ومع توقعات أخرى، لخبراء عن انتهاء أزمة كورونا، تبدو توقعات الخبير الأمريكي أكثر تفاؤلًا.

وتوقع أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، أنَّ تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول الخريف، فيما توقع أوجور شاهين، الشريك المؤسس لشركة «بيونتك» الألمانية والمساهمة في صناعة لقاح «فايزر بيونتك» أن تعود الحياة إلى طبيعتها في بريطانيا وأوروبا الصيف المقبل.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد، بالصين في دبسمبر 2019، وتفشي الفيروس على مستوى العالم بداية أوائل 2020، وصل «كوفيد-19» انتشاره بدول العالم، وبلغ إجمالي الإصابات عالميا 111 مليون حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 2.4 مليون حالة وفاة، فيما تجاوزت حالات الشفاء من الفيروس 62 مليون حالة.

وبالمقارنة بين إصابات كورونا في أمريكا ومصر، فالولايات المتحدة الأمريكية تبلغ فيها الإصابات بالفيروس أضعاف الحالات في مصر، وتجاوزت إجمالي إصابات فيروس كورونا في أمريكا 28 مليون حالة، فيما قاربت الوفيات نصف مليون حالة وفقا لإحصائيات جامعة «جونز هوبكنز»، وبلغ إجمالي إصابات «كوفيد -19» في مصر 178 ألف حالة، وتجاوزت الوفيات 10 آلاف، وذلك منذ بدء الجائحة وفقًا لوزارة الصحة المصرية، مع الأخذ في الحسبان تعداد السكان في البلدين.