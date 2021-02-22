إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين جنوب بورسعيد

أصيب ستة أشخاص فى تصادم سيارتين أمام قسم شرطة الجنوب ببورسعيد، اليوم، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين «نقل وملاكي»، أمام قسم شرطة الجنوب وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن المصابين هم «محمد محمود أبو زيد 34 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسامح سمير احمد 50 سنة من اسكندرية وبترك وجيه 31 سنة باشتباه كسر بالفقرات العنقية ومحمد عاطف السبكى 33 سنة وعبدالله سمير عبدالله 26 سنة وأحمد محمد عبدالرحيم حسن 30 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج».

ووجه مدير أمن بورسعيد لاتخاذ الإجراءات القانونية وتجري النيابة العامة استكمال التحقيقات وسؤال المصابين متى تسمح حالتهم.

يذكر أن شخص لقى مصرعه، وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل بمقطورة بالطريق الدائري بمركز سمالوط بالمنيا، وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم لمستشفي قلوصنا، والجثة لمشرحة الراعي الصالح بسمالوط.