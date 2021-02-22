ضبط مجزر خاص لذبح العجول المريضة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، حملات موسعة، اليوم، على الأسواق والمجازر والمخابز للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات واللحوم المعروضة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والوقوف على ذبحها داخل المجازر الحكومية المعتمدة من عدمه، وكذا المرور على المحلات والمصانع للتأكد من صلاحية المعروض به من المنتجات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشنت إدارة تموين حوش عيسى حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط مجزر بقرية الكوم الأخضر، يقوم القائمين عليه بذبح العجول المريضة بغرض بيعها لأصحاب محلات الجزارة، وطرحها على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى التحفظ على ذبيحة كاملة بقري، وعجل بقري صغير غير صالح للاستهلاك الآدمي كما تم ضبط كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها مرض الصفرا.

وضبطت الحملة محلا يقوم ببيع مياه غازية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط محل بقالة يقوم ببيع السجائر أزيد من السعر المقرر، وضبط 2 محل جزارة يقوما بعرض اللحوم مكشوفة ومعرضة للميكروبات، بالإضافة إلى ضبط محل مبيدات يقوم بعرض للبيع مبيدات بدون فواتير، وضبط ورشة تقوم باستخدام اسطوانة غاز في محل تجاري، وضبط 5 محلات سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المخابز تم ضبط 12 مخبزا مخالف، وجرى تحرير 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وعدد 2 مخبز غير مطابق للمواصفات، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.