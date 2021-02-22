للمرة الأولى منذ كورونا.. إسبانيا تستأنف رحلاتها للأقصر 27 مارس المقبل

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا إلى الأقصر، ستبدأ في العودة بداية من يوم 27 مارس المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كورونا فبراير الماضي، مضيفا أنه سيتم تسيير رحلة أسبوعيا، من المدن الإسبانية إلى مطار الأقصر، بداية من هذا التاريخ، على أن تتوقف منتصف شهر مايو 2021، ثم تعود مجددا خلال شهور الصيف.

الدول الأوروبية قد تحذو حذو إسبانيا

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحركة السياحية من إسبانيا اذا عادت فلن تتوقف مجددا، لافتا إلى أن لجنة تسويق السياحة الثقافية، ستعقد خلال شهر يونيو المقبل، عدد من ورش العمل بالمدن الإسبانية، للعمل على عودة السياح الإسبان بذات المعدلات قبل جائحة كورونا.

وأوضح أن عودة السياحة من إسبانيا، سيتبعها قيام عدد من الدول الأوروبية الأخرى، بتسيير رحلات إلى الأقصر وأسوان خلال الشهور المقبلة، مطالبا وزارة السياحة والآثار بمنح السياح الاسبان الفرصة لزيارة المقابر والاكتشافات الاثرية الجديدة بالأقصر وأسوان، التى لا زالت غير مفتوحة للزوار، كتشجيع للسياح الإسبان، لزيادة معدلات رحلاتهم إلى مصر.

وثمن «عثمان»، تسيير رحلات شارتر من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأقصر، بداية من غدا الثلاثاء وبمعدل رحلتين أسبوعيا، لافتا إلى أن تلك الرحلات ستسهم فى زيادة معدلات السياحة الوافدة، من دول جنوب شرق أسيا إلى مدن الصعيد السياحية، موضحا أنه يجب استغلال حصول المقصد السياحي على خاتم السفر الآمن من المجلس الدولى للسياحة والسفر، لجذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، وبعد أن تنتهي دول العالم من تطعيم مواطنيها بالأمصال المضادة لكورونا.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن محافظتي الأقصر وأسوان، كانتا الأكثر استفادة من مبادرة «شتي في مصر»، التى دشنتها وزارتي السياحة والطيران المدني، لتنشيط السياحة الداخلية بإجازات منتصف العام، خلال الفترة من 15 يناير الماضي حتى 28 فبراير الجاري، حيث ساهمت في إنعاش الحركة السياحية بالمحافظتين، وزادت من حركة البيع والشراء، فضلا عن زيادة نسب الإشغالات بالفنادق العائمة والثابتة.