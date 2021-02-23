حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يفضل عدد كبير متابعة الرسالة التي يقدمها خبراء الفلك لمواليد كل برج، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يتسبب في نزاع وعليك اليوم أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك وأن تقاوم محاولات إرباكك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة وتحرك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني والوضع الفلكي يدفعك اليوم لمناقشة مسائل عالقة، فقط اعتمد على روح الحذر في إدارة أي قضايا مهنية أو مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ يجعلانك مشرقا وساحرا وتخلق أجواءً إيجابية ويجمعك ذلك بمن يشبهونك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك واليوم تجد نفسك ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويجعلك ذلك فاتنا، وتكون في مقدمة الاهتمام.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تعلن ملاحظاتك وخططك واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وقد يتسبب لك ذلك في شعور بالتشوش أو رغبة في التمرد.. حاول أن تتعامل مع الآخر ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع محددة تستطيع إنجازها ببساطة بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم قد ينصحك المخلصون ويساعدك ذلك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون متحفظا ولا تُظهر تحديا أمام أي معارضة واصبر ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، يمكنك اليوم أن تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تحافظ على استقرارك المادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك طاقة ويقظة ويساعدك ذلك على الاقتراب بسهولة ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركز في كل نشاط تقوم به وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك حول هدف واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك.. تنجح اليوم في الاقتراب ممن تحب من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مذيع الراديو أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس في برجك تمنحك إشراقة.. تزدهر حياتك الاجتماعية والعملية ويطلب الجميع تواجدك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نشوى مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أكتوبر.