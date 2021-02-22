وصول أجهزة أشعة مقطعية بـ6 ملايين جنيه لمستشفى أجا بالدقهلية

استقبل مستشفى أجا المركزي في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، أحدث أجهزة الأشعة المقطعية، بتكلفة تقدر بحوالي 6 ملايين جنيه، شملت تجهيزات البنية التحتية، وذلك في تبرع من عدد من منظمات المجتمع المدني.

وتفقد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى أجا المركزي، وذلك بحضور كل من وكيل المديرية للطب الوقائي، ووكيل المديرية للطب العلاجي، ومدير عام الطب العلاجي.

وشهد الحضور وصول أول جهاز أشعة مقطعية بمستشفى أجا المركزي، وشاهدوا تجهيزات البنية التحتية والإنشاء لقسم الأشعة المقطعية، والذي تكلف حوالي 6 ملايين جنيه، شملت تكلفة الجهاز وتجهيزات البنية التحتية، وذلك كتبرع من المجتمع المدني.

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واطمأن وكيل الوزارة على بعض أقسام المستشفى، مثل الاستقبال والمشرحة وقسم الكلى ووحدة الغسيل الكلوي، التي استقبلت أيضاً 4 ماكينات غسيل كلوي، و8 أسرة غسيل كلوي، و8 مونيتور، خلال الفترة القليلة الماضية، كتبرعات من المجتمع المدني.

وأكد الدكتور سعد مكي على توافر الأدوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع الأهالي، مشيداً بالتطورات والتجديدات التي تمت بالقسم، ووجه الشكر والتقدير إلى أعضاء المجتمع المدني، على ما يقدمونه من دعم للمستشفى، والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية اللازمة للمرضى محافظة الدقهلية.

ومن جهة أخرى، انطلقت اليوم 3 قوافل للصحة الانجابية بثلاث قرى بمدينة شربين «الضهرية»، و«أبوجلال»، و«بساط كريم الدين»، وتستمر حتى 24 من شهر فبراير الجاري، والتي توفر من خلالها خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، للمنتفعات في قرى حياة كريمة، وكذلك المناطق المحرومة من تلك الخدمات.