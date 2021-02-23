وفد روسي يتفقد صالات العرض بمتحف شرم الشيخ

زار وفد من رجال الأعمال الروس متحف شرم الشيخ الدولي، في محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، وكان في استقبالهم المهندسة ميريام إدوارد، المشرف العام على المتحف، ومحمد حسنين، مدير المتحف، لتفقد صالات العرض المتحفي، والتعرف على المقتنيات الأثرية بالمتحف.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الوفد قام بجولة إرشادية داخل المتحف، واستمع لشرح مفصل عن كافة مقتنيات المتحف، وتعرف على مقتنيات المتحف من خلال سيناريو العرض المتحفي.

وأكد مدير المتحف، في تصريح له اليوم، أن الوفد أبدى إعجابه الشديد بمقتنيات المتحف، خاصة مقتنيات الملك توت عنخ آمون، وحرص الجميع على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

وأشار إلى أن إدارة المتحف حريصة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، من خلال إلزام جميع رواد المتحف بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي.

وأكد مدير متحف شرم الشيخ أن المتحف استقبل اليوم أيضاً مجموعة من أطفال (Angels Academy) بمدينة شرم الشيخ، وكان في استقبالهم المهندسة ميريام إدوارد، المشرف العام على المتحف.

وقام الأطفال بجولة إرشادية داخل المتحف للتعرف على مقتنيات المتحف بشرح مبسط، من خلال سيناريو العرض المتحفي، وأبدى الأطفال إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف، خاصة مقتنيات الملك توت عنخ آمون، ومحاكاة المقبرة، وفي نهاية الزيارة حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

وكان قد استقبل متحف شرم الشيخ وفداً يضم عدداً من شباب وفتيات كنيسة السمائيين، التابعة لإيبارشية جنوب سيناء، وذلك تحت رعاية الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، واستقبل أيضاً وفداً من طلاب المدرسة الفرنسية الدولية الابتدائية بمدينة شرم الشيخ، ضمن خطة المتحف لاستقبال الرحلات المدرسية على مستوى كافة مدن محافظة جنوب سيناء، للتعرف على مقتنيات المتحف وما يحتويه من آثار.