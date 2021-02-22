أديب: الدولة تسهر على راحة المواطنين.. الديمقراطية مش حرية تعبير فقط

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، المحلل السياسي، إنه بالنسبة للأوضاع الدخلية في مصر، هناك رغبة مستمرة دائما عند القيادة السياسية في مفهومها حول الديمقراطية، حيث إن الديمقراطية ليست حرية التعبير أو إطلاق وجهات النظر فحسب، «هذا مهم وأساسي وحيوي، لكن هناك شق آخر يكمن في الجوعى أو منتقصي الخدمات».

وأضاف «أديب» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «مساء dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين، أن هناك من يعانون من انتقاص الخدمات، سواء الخدمات الصحية أو التعليمية أو النقل أو السفر، وكذلك في الرعاية الاجتماعية والخدماتا العامة والتموين، فيجب تحسين أوضاع الناس.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن هذا ما يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحرص عليه الحكومة وكل أجهزة الدولة لتحسين أوضاع المواطنين، «هذه المشروعات تتم بصورة قوية جدًا، مثل إعادة الإعمار وإعادة تنمية الريف المصري، الريف المصري يمثل الظهير الحقيقي للشعب المصري وتم إهمال هذا الريف لسنوات طويلة لا يحصل على خدماته».

وتابع: «الريف لم يكن يحصل على خدماته الصحية أو التعليمة أو الصرف الصحي أو الجسور أو الكباري أو مزلقانات الطرق، كل ذلك في اهتمامات الرئيس، الحريات والديمقراطية أيضًا مهمة، ولا يمكن أن يكون هناك تنمية سياسية، قبل أن يكون هناك بالتوازي حياة أفضل للمواطنين، وجود دولة وطنية تسهر على راحاتهم، كان مهم في المرحلة الراهنة».

من ناحية أخرى، أوضح أن مصر تسير بوتيرة سريعة فيما يخص الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، «نحن نحصل على لقاحات مختلفة عشان الأمصال توصل لأكبر عدد من الناس، لو استطاعنا الخروج من 2021 بحماية الشعب من هذا الفيروس الفتاك وتحقيق معدلات جيدة يبقى إحنا بخير وبكده نشوف التنمية السايسة والإصلاح السياسي المنشود».