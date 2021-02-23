ضبط اثنين يديران أكاديمية وهمية في سيناء: شهادت بفلوس من جامعات أجنبية

أكّدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، إدارة شخصين لأكاديمية وهمية دون ترخيص، في الإسماعيلية، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية بمجالات مختلفة تمكّنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

وبينت التحريات، أنَّ الأكاديمية تنظم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية وتحصل صاحبيها من عملاءهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكّن ضبطهم، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للأكاديمية تفيد حصول الدارسين على برامج تدريبية خاصة بمهنة التمريض ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة لبعض الجهات الحكومية – مجموعة من الكارنيهات بأسماء دارسين – مجموعة من الكتب والأوراق العلمية(.

كما عثر على (دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية - لوحة إعلانية وكمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية - مجموعة من الإقرارات والإستمارات بأسماء أشخاص وأوراقهم الشخصية – مجموعة من الأوراق الخاصة بجداول الإمتحانات والمحاضرات وكشف لسداد الأقساط – أكلاشيه خاص بالأكاديمية)، وكذا (جهاز كمبيوتر بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات الداله على نشاطهما- طابعة – مبلغ مالي).

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللزامة.