إلغاء مجازاة مسؤول بريء من تهمة تعيين قيادي بمنصب رغم وجود أشقائه 

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرارا بمجازاة «ش.خ.ق» مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات مستعان به لمعاونة لجنة فحص تظلمات العاملين بالإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شرق الدلتا، بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليه من تعيين شخص بمنصب قيادي على الرغم من وجود أشقائه يعملان بالجهات الخاضعة لرقابته وهو مخالف قانونًا، وانتهت المحكمة إلى براءة ساحته من هذه التهم، مما يجب إلغاء مجازاته عنها.

وتبين للمحكمة المخالفات المنسوبة للطاعن تمثلت في أنه لم يعترض لدى فحص الشكاوى المكلف بفحصها من قبل اللجنة المُشكلة لفحص بعض التظلمات والشكاوى الواردة للجهاز المركزي للمحاسبات، على تسكين شخص رئيسا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والأزهر بالإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شرق الدلتا على الرغم من وجود موانع قانونية لوجود شقيقين للمذكور يعملان بكلية الطب بجامعة المنصورة وهي من الجهات الخاضعة لرقابته، وأن أحدهما يشغل وظيفة قيادية بمركز طب وجراحة العيون بالجامعة وله اختصاصات مالية بهذا المركز.

وأنه لم يتخذ ذات النهج الذي انتهجه لدى قيامه بفحص باقي الحالات الواردة بذات الشكوى، حيث أوصى بإعادة توزيع هذا الموظف بإدارة عامة أخرى بسبب أن زوجته تعمل أخصائي شؤون مالية ثالث بجامعة المنصورة «الجهة التي يقوم بفحص أعمالها».

ورأت المحكمة، أن مُجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، استند إلى ارتكابه للمخالفات الثلاث، وإذ انتهت المحكمة إلى تبرئة الطاعن من شبهة ارتكاب هذه المخالفات، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر غير مستند إلى سبب صحيح فاقد سند مشروعيته، بما تقضي معه المحكمة بإلغائه.