تحرير 34 محضرا لصيدليات مخالفة وإعدام 233 كيلو أغذية بالمنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية، ورقابية، على المنشآت الصحية والغذائية، والصيدليات ومخازن الأدوية، بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تكوين فرق من إدارات التفتيش الصيدلي، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وذلك للمرور يومياً بالفترة المسائية على المنشآت الطبية، والصيدلية والمنشآت الغذائية، بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 34 محضر لصيدليات مخالفة، وتنوعت المخالفات ما بين: «عدم وجود مدير، وجود أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي، وجود ادوية مخدرة و غير مسجلة بالدفاتر».

كما تم ضبط 4 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وتحرير 52 محضر لمنشآت غذائية مخالفة، وتنوعت المحاضر ما بين (عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة)، كما تم اعدام 233 كيلو اغذية مختلفة، و30 لتر زيت طعام لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وسحب 98 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحريز كافة المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل صحة المنيا حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية والغذائية والصيدليات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختصة في إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

من جهة اخرى، أعلنت صحة المنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية اولاد الشيخ بمركز مغاغة خلال يومي 24 و25 من فبراير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطنين من اهالي المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.