حظك اليوم الأربعاء 24-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الحمل قدرة كبيرة على التسامح والعفو عمن أخطأ في حقه، فرغم سرعة غضبه إلا أنّه سريع الهدوء أيضا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم ما يساعدك على تحقيق النجاح والقيام بمناورات ناجحة كي تصل لهدفك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقاتك العاطفية والاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.