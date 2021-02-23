الحبس عامين لـ3 متهمين في اختفاء الطفلة «كنزي» بالعاشر

قضت محكمة جنح جزئي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حازم حسن، رئيس المحكمة، بمعاقبة 3 أشخاص بالحبس لمدة سنتين، وغرامة 2000 جنيه لكل منهم، بتهمة التسبب في اختفاء الطفلة «كنزي»، من إحدى دور الحضانة بدائرة قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر 2020 حيث تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، من المواطن «محمد أ. أ.»، عامل، مقيم بمدينة العاشر، باختفاء ابنته «كنزي»، البالغة من العمر سنتين، بعد خروجها من الباب الخلفي لإحدى دور الحضانة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض اختفاء الطفلة، والعمل على إعادتها إلى أسرتها، إلى أن عثر بعض الشباب على الطفلة داخل «بيارة» مكشوفة، بعد 6 أيام من تغيبها، وتم تسليمها إلى أهلها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، ووجهت تهمة الإهمال والتسبب في اختفاء الطفلة لـ3 أشخاص بالحضانة، بينهم «الدادة»، وأحالت المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم، وهو حكم جزئي أول درجة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» بعض الصور للطفلة «كنزي»، وأطلقوا عدة حملات للمشاركة في جهود البحث عنها، وإعادتها إلى أسرتها سالمة، ونجحت الجهود في العثور على الطفلة، وتداولت بعض الصفحات صوراً أخرى تظهر لحظة عودة الطفلة إلى أسرتها.