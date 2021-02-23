مواطنون يلتقطون صورا مع الثلوج في «جلبانة» بالإسماعيلية

حرص عدد من المواطنين في قرية «جلبانة»، التابعة لمدينة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية، على التقاط صور تذكارية مع الثلوج التي تساقطت عن المنطقة، نتيجة العاصفة الثلجية التي ضربت مناطق واسعة من محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، وامتدت إلى مناطق تابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وبعد انتهاء سقوط الأمطار، وهدوء الأحوال الجوية نسبياً، خرج عشرات المواطنين إلى الشوارع، والتقطوا الصور التذكارية في شوارع القرية، التي اكتست باللون الأبيض بعد تساقط أمطار ثلجية كثيفة.

وأشار عدد من أهالي القرية إلى أن الأمطار الرعدية المصحوبة بالثلوج، استمرت لأكثر من ساعة، وتسببت في تغطية شوارع وأراضي القرية بالكامل باللون الأبيض.

وقال اللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، إنه تم الدفع بفريق التدخل السريع إلى شوارع المدينة، بإشراف محمد علي، نائب رئيس المركز والمدينة، لإزالة آثار الأمطار من الشوارع.

وانتشرت سيارات رفع وشفط المياه بمركز ومدينة القنطرة شرق بالتوازي مع حالة الطقس السيئ، التي ضربت الإسماعيلية ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس المدينة إن فريق التدخل السريع يركز على أماكن تجمع مياه الأمطار، مشيراً إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ، والتنبيه على فرق الطوارئ بالتواجد في الشوارع على مدار الساعات المقبلة، وعدم مغادرتها لحين تحسن الطقس.

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية، منذ قليل، حالة من الطقس السيئ بدأت بأمطار كثيفة على المدينة، وامتدت لتشمل المحافظة بالكامل، فيما شهدت المدينة تساقط كميات من الثلج في بعض المناطق.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ في المحافظة وجميع المراكز والمدن بالتزامن مع الأمطار الشديدة التي شهدتها المحافظة، فيما دفعت المحافظة بسيارات المياه وفرق الطوارئ إلى مختلف الشوارع والميادين.

ودفعت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة اللواء عبد الحميد عصمت، بسيارات شفط المياه إلى شوارع وميادين الإسماعيلية والأماكن المعروف عنها تراكم المياه بها في فصل الشتاء.