والدته وشجرة الجوافة.. سر شهرة الفنان التشكيلي العالمي جورج البهجوري

قال الفنان التشكيلي العالمي، جورج البهجوري، إنه لم يكن يريد أن يصبح رساما أثناء طفولته، ولكن بعد محاولاته صعود شجرة الجوافة في بلده، جعلته يرسم ثمار الجوافة، وحينها أدرك أنه يمكنه الرسم بشكل جيد، لافتا إلى أن ابن عمته ناجي عطا الله، كان حشاشا ودعمه في الرسم وكذلك دعمه ابن خالته.

كان يبحث عن صور أمه في كل رسوماته

وأضاف «البهجوري» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية DMC، أن وفاة والدته أثناء عمره الصغير دفعته للبحث عن شكل أمه في كل رسمة، مما دفعه لرسم امرأة تشبهها، موضحا أنها دخل كلية فنون جميلة في الزمالك، لكي يتعلم أصول الرسم، وبالفعل تم ذلك في أول عام دراسي فقط، موضحا أنه تعلم على يد الفنان جمال أمين وحسين بيكار.

أم كلثوم كانت نبض مصر

وأشار الفنان التشكيلي العالمي إلى أن جلوسه على مقاهي وسط البلد، ساعده في رسم شخصيات حية، ورسم صور لنجوم الفن، وعلى رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم، حيث رسمها بعد نكسة 1967، التي جعلتها تتوقف عن الغناء لفترة، مشيرا إلى أن كلثوم كانت تمثل نبض مصر، موضحا أنه رسمها قبل حرب أكتوبر 1973 وكانت تظهر فيها أكثر حماسا.

رسمة على أنغام أغاني أم كلثوم

وأوضح «البهجوري» أنه كان يرسم أعضاء فرقة أم كلثوم في لوحاته، وهذا كان يتم على ألحان أغاني كوكب الشرق، من أجل أن يخرج بصورة جميلة يحبها الجمهور، وتابع: «أنا زعلان من التليفزيون عشان مطلعتش بقالي 10 سنين، أنا بحب رحلتي لفرنسا اللي اتعلمت فيها كثير ورسمت أشياء كثيرة، وأنا جبت كل الرسوم اللي رسمتها هناك معايا عشان أمتع جمهوري، واشتريت شقة وعملتها متحف في وسط البلد».