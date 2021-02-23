«السكك الحديدية» تكشف تفاصيل استقبال 259 عربة قطار جديدة من المجر

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، عن وصول 259 عربة سكة حديد من المجر، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الخارجية والتجارة المجري، اليوم، بتوريد العربات، كانت طبقًا لاتفاق موقع بين الجانب المصري وشركة «ترانسماش» الروسية المجرية لتوريد 1300 عربة جديدة، وهي إنتاج مشترك بين روسيا والمجر.

وأضاف «رسلان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه تم توقيع العقد يوم 25 ديسمبر 2018، وبدأت أولى عمليات التوريد في شهر مايو 2020، وتتوالي شهريا توريد تلك العربات.

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية أن وزير التجارة والخارجية المجري، كان اليوم مع وزير النقل، المهندس كامل الوزير، في ميناء الاسكندرية لاستقبال أربع عربات من شركة أو مصنع «ترنسماش» في دولة المجر، وهي عربات من الدرجة العادية ذات التشغيل الديناميكي، «الاحتفالية النهاردة كانت كبيرة كونها أول دفعة عربات ترد من مصنع دولة المجر».

وأشار إلى أن دولة المجر تهتم للغاية بملف صناعة القطارات، ومنها صناعة العربات المصنع، وبعد وصول 4 عربات اليوم، يصبح مجموع ما تم توريده من مصنع روسيا والمجر حتى اليوم هو 259 عربة، «العقد مستمر لحد نهاية 2023 ، فيه 500 عربية هيتم توريدها عادية مكيفة، و300 عربة أولى وثانية فاخرة إلى باقى الـ500 عربة ذات التهوية الديناميكي اللي وصل منها حتى الآن 259».