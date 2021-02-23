متحف شرم الشيخ يفتح أبوابه لذوي الهمم مجانا

دعت إدارة متحف شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء كافة المؤسسات المعنية بخدمة ذوي الهمم، للتعاون المشترك وزيارة المتحف مجاناً.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، إن المتحف يفتح أبوابه لذوي الهمم بالمجان، على مدار أيام الأسبوع، هذا بجانب التسهيلات التي أعدها المتحف لهم.

وأكد مدير المتحف أن المتحف مهيأ مجهز لاستقبال ذوي الهمم، حيث يراعي التصميم المعماري هذه الفئة، ويوجد به مناطق خاصة لسيارات ذوي الهمم، ومنحدرات آمنة للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية، وحمامات خاصة مهيئة لهم داخل المتحف، فضلًا عن مصعد مخصص لكبار السن وذوي الهمم.

وأشار إلى أن المتحف يفتح أبوابه لاستقبال الزوار من كافة جنسيات العالم على مدار الأسبوع وخلال فترتين، وتبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر، والفترة المسائية بداية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، والدخول مجاني للأطفال حتى سن 6 سنوات.

وأوضح أن القائمين على وضع سيناريو العرض المتحفي بالمتحف حرصوا على إبراز فكرة التعايش والحب والسلام مهما كان الاختلاف، من خلال المعروضات الأثرية التي تتمثل في «المعبودة حتحور»، التي تٌعد «إلهة الجمال والحب والسلام» عند المصريين القدماء، والتي تعد جزءاً رئيسياً من سيناريو العرض المتحفي.

وأضاف مدير المتحف أن «المعبودة حتحور» تستقبل الزوار في مدخل المتحف، وعلى سلالم المتحف، وفي أماكن متعددة منه، في رسالة مفادها أنهم في أرض السلام والتعايش مهما كان الاختلاف .

وأشار إلى أن متحف شرم الشيخ القومي يهدف إلى دعم الحركة السياحية في المدينة التي تستقطب الكثير من هواة السياحة الشاطئية، والغطس في أعماق البحار، عبر تقديم صورة عن طبيعة الحياة اليومية في مصر القديمة، بما تتضمنه من حياة أسرية، وبرية، ورحلات ترفيهية، مستعرضاً الحضارات المختلفة التي مرت على مصر.