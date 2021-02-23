تفاصيل حبس نجار قتل عجوز سبعينية وسرق مشغولاتها الذهبية في الجيزة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل عجوز سبعينية بـ 4 طعنات متفرقة في البطن والصدر، داخل منزلها في بولاق الدكرور، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وبينت التحقيقات أن المتهم نفذ الجريمة بدافع السرقة وتمكن الإستيلاء على 2 هاتف محمول ومشغولاتها الذهبية، واكتشف أحد أقاربها واقعة مقتلها بعد الاتصال بها مرات متكررة فلم تجب على الهاتف وعندما ذهب لزيارتها وجدها جثة هامدة داخل منزلها.

المتهم: نفذت الجريمة في 5 دقائق

وأفادت تحريات المباحث أن مرتكب الحادث مسجل خطر يعمل «نجار مسلح» كان يتردد على المجني عليها لإنجاز أعمال النجارة وعندما لاحظ أنها بمفردها غافلها وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها وسرق هاتفها ومشغولاتها الذهبية وفر هاربًا قبل أن ينتبه إليه أي شخص من جيران المجني عليها.

وأعترف بتفاصيل الجريمة، وأنه نفذها في غضون 5 دقائق باستخدم سكين المطبخ الموجود في منزل المجني عليها في منزل الضحية، وبعدها نجح في الهروب من المنزل بعد دقائق من تنفيذ الجريمة وأغلق باب الشقة خلفه قبل أن يلاحظ أي شخص من جيرانها ما حدث للمجني عليها خلال صرخاتها المكتومة التي نجح المتهم في حبس أنفاسها خلال طعنها بالسكين.

تشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة

وأضاف المتهم أن الجريمة حدثت بالمصادفة وقت وجوده في منزل المجني عليها للعمل، فلاحظ وجود مشغولات ذهبية في يدها فقتلها مستغلًا وجودها بمفردها، وعقب انتهاء المتهم من اعترافه أعادته الشرطة إلى محبسه تنفيذًا لقرار النيابة العامة وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان سبب وفاتها، وأرشد المتهم عن السكين المستخدم في الجريمة وتم التحفظ عليه وإرساله إلى الأدلة الجنائية لفحصه وموافاة النيابة بنتائج التقرير وموافاة النيابة به.