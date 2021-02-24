عميد «زراعة عين شمس»: القيادة السياسية مهتمة بقضية الأمن الغذائي

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنّ قضية مشكلة الأمن الغذائي تشغل المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنّ الأمن الغذائي مرادف تماما للأمن القومي، فمن يمتلك قوته يمتلك قراره، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي المصري أمر مهم للغاية، لذلك أولت القيادة السياسية أهمية لهذا الموضوع، وأطلقت حملة الواحد ونصف مليون فدان، 100 ألف صوبة، ومشاريع الاستزراع السمكي في مصر، لوجود إيمان وعقيدة راسخة في أنّه يجب أن يأخذ هذا الشعب حقه التام فيما يحتاجه من مواد غذائية أساسية.

مصر بلد زراعية

وأضاف جلال، خلال حواره مع الإعلامية هند النعساني، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدى البلد، أنّ مصر بلد زراعي والتاريخ يثبت ذلك: «التاريخ نحن الذي كتبناه لأن مصر هي من كتبت التاريخ قبل أن يأتي التاريخ، وهو معروف عالميا عن مصر أنّها تبدأ بكتابة التاريخ وتنهيهه».

الاستقرار لا يتأتى إلا بالزراعة

وتابع أنّه على ضفاف نهر النيل العظيم الذي يمر حاليا بـ9 دول أقيمت حضارة عظيمة يحتار العالم في تفسيرها، وهذا ليس نتيجة الأرض بقدر ما هو نتيجة الكائن الذي كان يعيش على هذه الأرض، وكيف طوّع هذا النيل والأرض لبناء حضارة عظيمة، حتى الآن ما زلنا نكتشف فيها ويحتار العلماء من جميع أنحاء الأرض في هذه الحضارة، والإنسان لكي يبني هذه الحضارة، فيجب أن يكون هناك استقرار الذي لا يتأتي إلا بالزراعة، وفي القرآن الكريم دائما تذكر مصر بالمدينة، لأنّ لها حضارة مذ لم يكن هناك حضارة.

وأشار إلى أنّ الله سبحانه وتعالى وهب لمصر النيل، وهو شريان عظيم سندافع عنه بآخر قطرة من دمائنا وهذا أمر طبيعي للغاية، فمن خلال هذا الشريان استطاع المصري القديم أن يخلق استقرارا لنفسه وتنمية وابتكار والذي نتج عنهم وجود هذه الحضارة.