تربوي يوضح «كيف تجيب على 30 سؤالا في ساعتين؟».. نظم وقتك ونم جيدا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي بعدد 3 نماذج لكل صف دراسي، وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنّ الوزارة أعلنت النماذج الاسترشادية للطلاب حتى يتعرفوا على شكل ونوعية الأسئلة في هذا النوع من الامتحانات، وأنّ كل ما تم تداوله من مقبل مجرد غير مكتملة وغير مراجعة تم تسريبها أو تحميلها قبل الإعلان الرسمي بعد المراجعة النهائية.

وترصد السطور التالية 11 خطوة لمساعدة الطالب في الإجابة على أسئلة النماذج الاسترشادية بسهولة ويسر، بحسب ما كشف عنه الدكتور جودة مبروك، أستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف:

1. على الطالب مراجعة المواد جيدا قبل دخول الامتحان، وتخصيص مذكرات في أقل عدد من الصفحات لكل مادة.

2. أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الامتحانات.

3. تنظيم الوقت بشكل جيد في الإجابة على الأسئلة.

4. تقسيم مدة الامتحان على كل الأسئلة بشكل متوازن، حتى يستطيع الطالب الإجابة على الأسئلة في الوقت المحدد.

5. على الطالب عدم التعجل في اختيار الإجابة وأخذ الوقت الكافي لفهم السؤال جيدا، وإدراك خلفياته بطريقة صحيحة، والمطلوب منه.

6. التركيز في المطلوب من السؤال قبل قراءة الاختيارات.

7. على الطالب أن ينهي الإجابة في الوقت المخصص كل لا يتعرض لأي توتر.

8. الاعتماد على فكرة التغذية الرجعية، والتي تعني أنّه حال عدم معرفة الإجابة على سؤال ما، الانتقال للسؤال الآخر، ثم العودة إليه مرة أخرى.

9. طريقة التغذية الرجعية تساعد الطالب على التذكر سريعا، وتجنبه التوتر.

10. على الطالب أن يثق بنفسه تماما حتى لا يتردد في اختيار الإجابة الصحيحية.

11. الانتباه لعوامل التشجيع، وعوامل رفع الروح المعنوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل ستعقد في مواعيدها المحددة، ومن المقرر أن تبدأ في 27 فبراير المقبل، بينما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في 7 مارس المقبل، بعد الاعتماد الرسمي لها وإعدادها بشكل متخصص من قبل المسؤولين، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).