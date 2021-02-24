«القابضة للمياه»: متابعه مشروعات «حياة كريمة».. ومراجعة العينات دوريا

عُقدت، اليوم، الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لـ7 شركات تابعة هي (البحر الأحمر - بني سويف - سوهاج - أسيوط - الأقصر - سيناء – البحيرة)، وذلك عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهي في 30 يونيو 2020.

تقييم أداء الشركات

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات فى مدة زمنية محددة.

ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى في يونيو 2020 لتلك الشركات.

متابعه مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

وأكد المهندس ممدوح رسلان، ضرورة متابعة رؤساء الشركات التابعة المستمرة واليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون هذه المشروعات على رأس أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكافة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة فى المبادرة لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة فى كافة المجالات لاسيما قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

مراجعه العينات بدء من مآخذ المحطات

وشدد رئيس الشركة القابضة، على جودة مياه الشرب، ومراجعة العينات بدءً من مآخذ المحطات ومراحل الانتاج المختلفة حتى وصولها للمواطنين.

وكلف معملا مياه الشرب والصرف الصحى المرجعيين التابعين للشركة القابضة بمراجعة ورفع عينات مستمرة من الشبكات وطرود المحطات للتأكد من سلامة ومأمونية تقديم خدمة مياه الشرب النقية، وتوصيل الصرف الصحى الآمن.

تركيب العدادات مسبقة الدفع

وأشار إلى أهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، والذي يتيح العديد من المزايا للمواطنين، أهمها التمكن من مراقبة الاستهلاك وترشيد الاستخدام، وتجنب الأخطاء البشرية في تسجيل القراءات أو تأخرها والمحاسبة وفقًا للاستخدام الفعلي، وسهولة الشحن من خلال مراكز خدمة العملاء أو شركات الدفع الإلكتروني.

وأوضح أهمية وضع خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، وتعميم التجارب الناجحة فى الشركات التابعة فى مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتى تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة «SCADA»، فى إطار توجيهات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.