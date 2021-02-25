حظك اليوم الخميس 25-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتسم بصبره الطويل وهمّته العالية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، تذكر اليوم أنّ الحزن والعيش بالماضي هم أعداؤك، كن إيجابيا وتذكر الماضي فقط لتتعلم من خبرات سابقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان، تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور النجم العالمي آل باتشينو، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.