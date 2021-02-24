الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة.. وإصابة شابا بالرصاص المطاطي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في أنحاء مختلفة من الضفة العربية؛ منهم 6 في محافظة طولكرم، من مناطق مختلفة من المحافظة، وجميعهم أسرى محررون.

كما هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاربعاء، مركبات المواطنين على طريق قلقيلية نابلس، ورشقوها بالحجارة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مدخل مستوطنة «يتسهار»، على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار مادية ببعضها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف «دغلس»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى مدينة نابلس، وانتشرت في المناطق المحيطة ببلدة حوارة.

كما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وأراضي المزارعين شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة بوابل من الرصاص وقنابل الصوت.

وأفادت وكالة «وفا»، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت النار، وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين، وهي على بعد 6 أميال بحرية قبالة بحر مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا للمغادرة إلى شاطئ البحر.

وهاجمت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية شرق خان يونس، المزارعين وأراضيهم الزراعية ورعاة الأغنام شرق المدينة بالرصاص وقنابل صوتية، وأرغمتهم على ترك الأراضي والعودة إلى بيوتهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأصيب شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، في قرية أبو شخيدم، عقب انسحابه من بلدة كوبر المجاورة، شمال غرب رام الله.