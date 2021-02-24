أسعار سيارات الملاكي داخل مبادرة «الإحلال» وخارجها.. فارق يصل 35 ألفا

تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإبلاغ المواطنين المتقدمين لمبادرة إحلال السيارات التي مر على إنتاجها 20 عاما، وبحسب ما نقلته مصادر لـ«الوطن»، فمن المقرر مخاطبة المواطنين المؤهلين عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويترقب الكثير من المتقدمين لتلك المبادرة، الأسعار التي سيتم إعلانها للسيارات المشاركة داخل المبادرة، حيث تشارك نحو 9 سيارات لإنتاج سيارات ملاكي وميكروباص لصالح المشاركين، منها «لادا جرانتا، BYD f3، أكسنت، ألنترا، صني، سنترا، شيفرولية أوبترا»، بالإضافة إلى 3 سيارات ميكروباص هي: «زيمكس، كينج لونج، فوتون».

وقبل أيام من بدء إعلام المواطنين بالتفاصيل الخاصة بالمبادرة والأسعار، ترصد «الوطن» في السطور التالية، قائمة أسعار السيارات المشاركة في المبادرة، التي تم الكشف عن بعض ملامحها، وفقا لمقترحات وزارة التجارة والصناعة، وأسعار ذات السيارات خارج المبادرة.

1 - لادا جرانتا

- تطرحها شركة الأمل.

- 5 آلاف سيارة من المقرر طرحها.

- سعر السيارة 182.5 ألف جنيه شاملة الضريبة.

- قسط 1576 جنيه لمدة 10 سنوات.

- سعر السيارة خارج المبادرة يتراوح بين 143 ألف إلي 173 ألف جنيه نقدا.

2 - BYD f3

- تطرحها شركة الأمل.

- 10 آلاف سيارة.

- 168.6 ألف جنيه سعر الواحدة شاملة الضريبة.

- قسط شهري 1718 جنيه بضمان 3 سنوات.

- سعر السيارة خارج المبادرة 171 ألف جنيه نقدا.

3 - أكسنت

تطرحها شركة غبور أوتو

5 آلاف سيارة

سعر الواحدة 180 ألف جنيه

قسط شهري 1842 جنيه شهرياً لمدة 10 سنوات

سعر السيارة خارج المبادرة 213 ألف جنيه نقدا.

5 - صني

تطرحها شركة نيسان موتورز إيجيبت

9 آلاف سيارة

سعر 181.4 ألف جنيه

قسط 1857 شهريًا

سعر السيارة خارج المبادرة 215 ألف جنيه نقدا.

6 - سنترا

تطرحها شركة نيسان موتورز إيجيبت

9 آلاف سيارة

246.2 ألف جنيه

قسط 2559 جنيه شهريًا

سعر السيارة خارج المبادرة 266 ألف جنيه نقدا.

7 - شيفرولية أوبترا

تطرحها شركة المنصور للسيارات

12 ألف سيارة

185 ألف جنيه للسيارة شاملة الضرائب

قسط شهري على 10 سنوات قيمته 1896 جنيه.

سعر السيارة خارج المبادرة 214 ألف جنيه نقدا.