كبير مراسلي التليفزيون الإيطالي: مصر بريئة من دم جوليو ريجيني «فيديو»

أجرى المذيع الإيطالي الشاب ميكيلي كروديليني، لقاءً بكبير مراسلي التليفزيون الإيطالي الرسمي السابق فولفيو جيرمالدي، الذي أكد أن مصر بريئة من دم مواطنه الطالب جوليو ريجيني.

وأضاف فولفيو جيرمالدي، في لقاء أمس، أن النظام المصري تعرض لأسوء حملة إعلامية منظمة في الإعلام الإيطالي، وأن القضاء الإيطالي لم يجري التحقيقات كما ينبغي، ولم يستند إلى أي أدلة دامغة في توجيه الاتهامات، «ما يعني أن هناك توجه إعلامي إيطالي لضرب العلاقات المصرية الإيطالية لصالح جهات معينة، أشار إليها بطريقة غير مباشرة، وهي شركات بترول تابعة لفرنسا وانجلترا».

اتهامات بالتجسس للطالب الإيطالي جوليو ريجيني

وأضاف «جيرمالدي» أن ريجيني درب في إحدى المؤسسات التابعة للمخابرات الأمريكية والبريطانية في اسكتلندا، موضحا أن «هذه المدارس أسست في الثلاثينات من القرن الماضي، ومنتشرة في فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية نفسها».

ونوه فولفيو جيرمالدي، أن هذه المدارس أنشئت آنذاك لمقاومة المد الروسي أو الشيوعي، حسب تعبيره، وتخرج فيها عملاء تجسس أوربيين، وزرع جواسيس روس لاختراق الأمن الروسي، وعمل زعزعة داخل النظام السوفيتي.

حملة إعلامية شعواء ضد النظام المصري

واستغرب «جيرمالدي» من الحملة الشعواء التي شنها الإعلام الإيطالي وبعض السياسيين الذين لم يسميهم ضد النظام المصري، والعمل الدؤوب على ضرب العلاقات المصرية الإيطالية.

وقال الإعلامي الإيطالي، إن الوفد الاقتصادي الإيطالي كان ينفذ اتفاقات استثمارية بأكثر من 50 مليار يورو في مصر، مضيفا: «أنا لا أجد مصلحة في افتعال هذه القضية، غير أنها تصب في صالح شركة بريتش بتروليم البريطانية، وفي صالح شركة توتال، وأن هذا الفخ وقع فيه الإيطاليين بمنتهى السذاجة»، على حد وصفه.

القضاء يقر بفشل التحقيقات في القضية

ولفت كبير مراسلي التليفزيون الإيطالي السابق، إلى أنه خلال جلسة الاستماع التي نظمها البرلمان الإيطالي، أكد كل من النائب العام الإيطالي سيرجيو كولايكو وزميله المشرف العام على القضية ميكيلي بريستبينو، أن هناك غموضا يحيط بالمشرفة على «ريجيني» في جامعة كامبريدج الدكتورة مها عبدالرحمن.

وأضاف أنها لم تقل الحقيقة كاملة، ولم تتعاون عند بدأ التحقيقات، متسائلا: لماذا لم ينفذ ضغطا على رؤساء الدكتورة مها عبدالرحمن، ورئيس جامعة كامبريدج، بل ووزير التعليم العالي البريطاني، المشرف على الجامعة؛ لتوضيح حقيقة ما حدث.

وشدد فولفيو جيرمالدي، على أن «هذه إخفاقات وقعت فيها نيابة روما في متابعة هذه القضية بشكل صحيح، كما أكد القاضيان في جلسة الاستماع بالبرلمان».