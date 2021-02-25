وفاة 8 مواطنين مصابين بكورونا بينهم 4 سيدات في القليوبية

كشف مصدر بمديرية الصحة في القليوبية، اليوم الأربعاء عن وفاة 8 حالات إصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19» بمستشفيات القليوبية.

وقال المصدر، إنّ مستشفى التأمين الصحي النموذجي في بنها سجل 4 حالات وفاة، ومستشفى بنها التعليمي حالتين، أما مستشفى قها للعزل الصحي وكفر شكر المركزي، والجامعة في بنها سجلت اليوم حالة وفاة لكلٍ منها.

وأضاف المصدر أن الحالة التي توفيت في مستشفى قها هي: «ليلى.اع» 74 سنة من مدينة بنها، والمتوفين بمستشفى التأمين الصحي النموذجي في بنها هم: «يحيي ر ح» 72 سنة من مدينة كفر شكر، و«منير م ز» 62 سنة من قرية كفر الولجا التابعة لمركز كفر شكر، و«صباح م س» 62 سنة من قرية جمجرة مركز بنها، و«محمد ص ح» 77 سنة، من مدينة بنها.

وأكد المصدر أن المتوفين في مستشفى بنها التعليمي هما «محمود ا م» 80 سنة، من مدينة شبين القناطر، و«محمد ع ع» 80 سنة من قرية الحصة التابعة لمركز طوخ، أما المتوفية بمستشفى الجامعة ببنها هي «سدرة أ م» 41 سنة، من مدينة شبين الكوم ، والمتوفية بمستشفى كفر شكر المركزي هي «نعمات م ش» من مدينة قليوب.

كانت محافظة القليوبية، قد سجلت اليوم 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجلت مدينة ومركز بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل اليوم 6 حالات إصابة ، فيما سجلت مدينة العبور وشرق وغرب شبرا الخيمة وكفر شكر صفر إصابة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 13069 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 998 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 818 حالة، وبنها 4069 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1312 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1365 حالة، وشبين القناطر 892 حالة، وطوخ 1688 حالة، قليوب 900 ومدينة قها 79 حالة، وكفر شكر 757 حالات إصابة".