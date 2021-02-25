في 3 خطوات.. استلام وحدات مشروع «JANNAH» بدمياط الجديدة الاثنين المقبل

مشروع «جنة» أو «JANNA».. يعد من المشروعات السكنية التي تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

وخلال هذه الأيام القليلة، يستعد جهاز مدينة دمياط الجديدة، لتسليم 11056 وحدة سكنية (44) عمارة، بمشروع «JANNA» في الحي السادس المتميز، بالمجاورة 23، للفائزين بها، بداية من الاثنين المقبل حتى الخميس الموافق 22/4/2021، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مواعيد التسليم وكافة التفاصيل الخاصة بالعمارات بشأن أرقامها.

مواعيد التسليم

- تسليم العمارات أرقام (42 – 43 – 44) يوم الاثنين 1/3/2021.

- العمارات أرقام (39 – 40 – 41) يوم الأربعاء 3/3/2021.

- العمارات أرقام (36 – 37 – 38) يوم الأحد 7/3/2021.

- العمارات أرقام (33 – 34 – 35) يوم الأربعاء 10/3/2021.

- العمارات أرقام (30 – 31 – 32) يوم الأحد 14/3/2021.

- العمارات أرقام (27 – 28 – 29) يوم الأربعاء 17/3/2021.

- العمارات أرقام (24 – 25 – 26) يوم الأحد 21/3/2021.

- العمارات أرقام (21 – 22 – 23) يوم الأربعاء 24/3/2021.

- تسليم العمارات أرقام (18 – 19 – 20) يوم الأحد 28/3/2021.

- العمارات أرقام (15 – 16 – 17) يوم الأربعاء 31/3/2021.

- العمارات أرقام (12 – 13 – 14) يوم الأحد 4/4/2021.

- العمارات أرقام (9 – 10 – 11) يوم الأربعاء 7/4/2021.

- العمارات أرقام (6 – 7 – 8) يوم الأحد 11/4/2021.

- العمارات أرقام (3 – 4 – 5) يوم الأربعاء 14/4/2021.

- العمارات أرقام (1 – 2) يوم الأحد 18/4/2021

تخصيص يومي الأربعاء 21/4/2021، والخميس 22/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

ويتساءل البعض عن إجراءات استلام الوحدات السكنية عقب الفوز بها، حيث تتمثل تبلك الإجراءات في 3 خطوات، وهم:

1- توجه العميل الفائز بالوحدة لبنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات البنك.

2- ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة.

3- استلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

فحص الوحدة السكنية

ويجب على العميل الفائز بالوحدة السكنية، أن يعاين الوحدة السكنية المخصصة له، قبل التوقيع على عقد استلام الوحدة، للتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية، أو مشاكل في أعمال الصيانة.