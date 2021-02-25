وزير الشباب السابق ينعى المهندس حسين صبور

نعى المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، المهندس حسين صبور، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وكتب عبدالعزيز، على صفحته عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «رحم الله المهندس حسين صبور رائد المهندسين الإستشاريين في مصر والعالم العربي وأستاذي وأستاذ الأجيال فى الإدارة الرياضية الرشيدة والمثال الذي يحتذى به فى براعة القيادة لفريق العمل».

يعد المهندس حسين فايق صبور، واحدا من كبار المعماريين فى مصر والعالم العربى، وكان رئيسا لنادي الصيد عام 1992.

أسس العديد من شركات التنمية العقارية في مصر كما ساهم في إقامة العديد في المدن الجديدة في مصر، شغل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين. ترأس المجلس المصري الأمريكي المشرف على إنفاق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، والتي كانت تزيد على بليون دولار سنويًا.

شغل عدة مناصب أبرزها؛ عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للتشييد المصر، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير.

كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية بكلية الهندسة – جامعة القاهرة، عضو المجلس الأعلى لجمعية الهلال الأحمر المصر، رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي كلية الهندسة – جامعة القاهرة.

ساهم في إنشاء اتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية ومقره اسطنبول، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في السنوات الأربع الأولى من تاريخ إنشائه، ساهم في تكوين المائدة المستديرة لرجال الأعمال الأفارقة ومقرها أبيدجيان «ساحل العاج».

وشغل منصب نائب الرئيس فيها لمدة أربع سنواتساهم في إنشاء أول شركة مصرية تعمل بنظام الــ BOT في مصر وقام برئاستها لسنوات عديدة.

كان رئيسا لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وشغل منصب رئيس بنك المهندس لمدة تزيد عن الخمس سنوات، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية لمدة ست سنوات، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.