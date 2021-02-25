«حق المواطن».. حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بكفر شكر

دشنت مدينة كفرشكر حملة باسم «حق المواطن»، قادها اللواء هشام رفعت رئيس المدينة، لرفع الإشغالات والتعديات تزامنا مع مبادرة لإعادة تدوير الخردة من الأخشاب والحديد لاستخدامها في أعمال تجميل بعض الحدائق والكورنيش.

وقال اللواء هشام رفعت، إن حملة «حق المواطن»، جرى تدشينها لاسترداد أملاك الدولة المعتدى عليها بشوارع لعاصمة بفعل الاشغالات والمخالفات حيث شنت الاجهزة المعنية بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لرفع الاشغالات وعودة حقوق الدولة المعتدى عليها واستغلال تلك المساحات فى منافع عامة لجموع المواطنين تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة.

وأوضح رئيس المدينة أنه يتم إستغلال كافة الأماكن وممتلكات الدولة المعتدى عليها فى خدمات ومنافع عامة وإنشاء حدائق لتكون متنفسا للجمهور، لافتا إلى إن طاقم الفنيين من عمال وموظفي الوحدة المحلية للمدينة تبرعوا لإعادة تصنيع وتدوير الخردة والأشياء المهملة بمخازن وورش المجلس وتحويلها إلى مقاعد لتجميل الحدائق العامة وبوابات بعض عمارات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف أن فريق الفنيين نجح في إنشاء سور لكورنيش النيل بالمدينة والجاري تطويره حاليا بطول 4 أمتار ليكون متنفسا للمواطنين بتكلفة نحو 250 ألف جنيه وهي تكلفة اقتصادية نتيجة اعادة تدوير الخردة والمخلفات ويتضمن أعمال الرصف والإنارة وإنشاء المقاعد الرخامية وتوسعة الممشى علي النيل وتوحيد لون الكورنيش لإضفاء المظهر الجمالي عليه

ولفت إلى الإصلاحات على الحمله الميكانيكية بالمدينة بعد تصليح 5 سيارات كانت معطلة ودخلت للعمل بفاعلية كما تم إنشاء بوابات لمداخل عمارات جانبية كفر منصور بعد حل مشكلة تسريب المياه أسفلها وإصلاح شبكة الصرف الصحي بها وإعادة إحيائها من جديد والتي ظلت مشكلة تؤرق السكان منذ 20 عاما متواصلة.

وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تم رفع كافة الاشغالات الواقعة بكفر منصور وتوسعة الشارع الرئيسي وإنشاء ممشى بالانترلوك وتجميل وتطوير الشارع بالكامل حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.