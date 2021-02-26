حظك اليوم الجمعة 26-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز بأنّه مبدع وعاطفي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط الوضع الفلكي اليوم قد يجعلك ساحرا ومؤثرا جدا خاصة في الجنس الآخر.

مشاهير برج الأسد

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان عزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس.