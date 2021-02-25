غلق 6 منشآت سياحية لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية

أصدرت وزارة السياحة والآثار، قرارت بالغلق الإداري لمنشأتين فندقيتين و6 منشآت سياحية «مطاعم وكافتيريات»، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 منشأة فندقية؛ لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وبمواعيد الغلق المقررة للمنشآت السياحية، يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة على المنشآت الفندقية والسياحية، وضبط منظومة العمل السياحي.

من جهته، قال السيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن الوزارة مستمرة بإيفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة؛ للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضوابط السلامة الصحية، وبمواعيد الغلق المقررة لها.