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 مدير تطوير منطقة رشيد: الانتهاء من تنفيذ الميناء أواخر 2021

كتب:

محمد عزالدين
12:39 م | الخميس 25 فبراير 2021
المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل

المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل

كشف المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل، المدير التنفيذي لمشروع تطوير منطقة رشيد، أخر تطورات المشروع القومي للتطوير وعلى راسها ميناء رشيد.

وقال خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، إن ميناء  رشيد سيساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية، عبر توفير فرص العمل من خلال تدشين الصناعات المختلفة، لافتا إلى أن أعمال التطوير تتضمن إنشاء رصيف صيانة، وهو الأول من نوعه في المنطقة بالكامل.

وأوضح المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل، أن ميناء رشيد سيتنهي تنفيذه بنهاية العام الحالي وسيوفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيخدم المحافظة والوافدين إليها، مؤكدًا أن المشروع بالكامل يتم بأيدي وشركات مصرية 100%.

وذكر المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل، أن المساحة التقريبية للميناء 48 ألف متر مربع، وطول الرصيف للصيانة 850 متر، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن منطقة لوجيستية تضم كافة الحرف المختلفة تحت رعاية الدولة، وستكون مكملة لمشروع الصيد.

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