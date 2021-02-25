رفض طعن مسؤول سابق بـ«المحاسبات» متهم بتعيين نجلته بمكان خاضع لإشرافه

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مسؤول سابق بالمركزي للمحاسبات، وقعت عليه عقوبة التنبيه عام 2018 لما نُسب إليه، بأنه أثناء شغله وظيفة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات المرافق، تم تعيين ابنته بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، إبان إشرافه عليها.

وجاء قضاء المحكمة بعدم القبول للدعوى شكلًا لإقامتها بغير الطريق القانوني، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأقام الطعن المسؤول السابق، وذكر أنه بناء على شكوى مقدمة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أجريت معه التحقيقات بإدارة التفتيش الفني، وانتهت باتهامه أنه أثناء شغله وظيفة نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات المرافق، تم تعيين ابنته بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إبان إشرافه عليها، فضلًا عن تضمينه الإقرار المقدم منه بيانات غير صحيحة تفيد بنقل ابنته من الشركة المذكورة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الطاعن، أن قرار مجازاته صدر بالمخالفة للواقع والقانون لعدم صحة ما نسب إليه، فقد أفاد بأنه تظلم من القرار المطعون فيه، ثم تقدم للجنة التوفيق في المنازعات، ثم أقام طعنه الماثل.